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Дело о хищении имущества Роснано направили в суд
Дело о хищении имущества Роснано на 768 млн рублей направили в суд
Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело о хищении активов государственной корпорации Роснано, ущерб от которого оценивается в 768 млн рублей.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении активов «Роснано», передает РИА «Новости». Материалы уже переданы в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Фигурантами дела стали гендиректор ООО «Акрилан» Олег Кузин, начальник юридического отдела компании Татьяна Шадеева, а также сотрудники инвестиционного дивизиона «Роснано» Сергей Вахтеров и Иван Гончар. Следствие считает, что с января 2019 года по ноябрь 2020 года они обманом завладели имуществом корпорации.
Обвиняемые предоставили руководству ложные данные о стоимости доли в 69,93% уставного капитала ООО «Акрилан». В итоге этот актив продали подконтрольной фирме «ВладАкрил» за 800 млн рублей. При этом реальная рыночная цена составляла 1,58 млрд рублей, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере 768 млн рублей.
Ранее Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности Роснано Сергея Вахтерова.
Ранее в СИЗО отправили гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по делу о хищении средств Роснано.
В июле 2025 года ведомство направило в суд дело о крупной растрате средств госкорпорации в рамках проекта производства гибких планшетов.