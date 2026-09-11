Дело о хищении имущества Роснано направили в суд

Дело о хищении имущества Роснано на 768 млн рублей направили в суд

Tекст: Валерия Городецкая

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении активов «Роснано», передает РИА «Новости». Материалы уже переданы в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Фигурантами дела стали гендиректор ООО «Акрилан» Олег Кузин, начальник юридического отдела компании Татьяна Шадеева, а также сотрудники инвестиционного дивизиона «Роснано» Сергей Вахтеров и Иван Гончар. Следствие считает, что с января 2019 года по ноябрь 2020 года они обманом завладели имуществом корпорации.

Обвиняемые предоставили руководству ложные данные о стоимости доли в 69,93% уставного капитала ООО «Акрилан». В итоге этот актив продали подконтрольной фирме «ВладАкрил» за 800 млн рублей. При этом реальная рыночная цена составляла 1,58 млрд рублей, из-за чего государству был нанесен ущерб в размере 768 млн рублей.

Ранее Мещанский суд Москвы заключил под стражу бывшего старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности Роснано Сергея Вахтерова.

Ранее в СИЗО отправили гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по делу о хищении средств Роснано.

В июле 2025 года ведомство направило в суд дело о крупной растрате средств госкорпорации в рамках проекта производства гибких планшетов.