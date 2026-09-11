Словения решила проверить законность выдачи паспортов россиянам

Slovenia Times: Словения проверит законность выдачи паспортов 93 россиянам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительство Словении поручило правоохранительным органам проверить наличие оснований для лишения словенского гражданства 93 россиян, получивших его после 2015 года в рамках упрощенной процедуры натурализации, передает РИА «Новости».

«Правительство поручило разведывательным службам и полиции проверить, есть ли основания для аннулирования гражданства у россиян, получивших словенский паспорт в рамках особого порядка натурализации, начиная с 2015 года», – цитирует агентство сообщение газеты Slovenia Times.

Проводящие проверку ведомства должны представить отчет в министерство внутренних дел страны до 30 сентября. Среди россиян, получивших словенское гражданство по упрощенной процедуре с 2015 года, оказалась подруга действующего президента Словении Наташи Пирц-Мусар Виктория Криволуцкая.

Она играла вместе с главой государства в национальной команде по боулингу. Спортсменка рассказывала, что получила паспорт, поскольку местной федерации требовалась участница для международных соревнований.

Как писала газета ВЗГЛЯД, словенские парламентарии лишили неприкосновенности бывшего премьер-министра страны Роберта Голоба.

Позже спикер парламента Словении Зоран Стеванович предложил провести референдум о выходе государства из НАТО. Между тем, власти Ирландии запланировали увеличить обязательный срок проживания для получения гражданства до восьми лет.