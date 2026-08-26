Канада бросила вызов Трампу без поддержки союзников

Politico: Тарифная война США и Канады обнажила слабость альянса средних держав

Tекст: Мария Иванова

Торговая война между США и Канадой обострилась на прошлой неделе, когда президент США ввел 50-процентные тарифы на канадские товары объемом 20 млрд долларов, пишет Politico.

Премьер-министр Канады Марк Карни отказался от сделки, которая, по его мнению, угрожала суверенитету страны, и пообещал ответить симметрично.

Оттава анонсировала пакет ответных тарифов на американскую сталь, молочную продукцию, бытовую технику, сельскохозяйственную технику, целлюлозно-бумажную продукцию и электронику. Меры вступят в силу 8 сентября. Одновременно канадское правительство направит 7,5 млрд канадских долларов на финансовую поддержку секторов, пострадавших от тарифов.

Еще в начале года на форуме в Давосе Карни призвал средние державы объединиться против экономического давления Трампа. Однако союзники Канады – Евросоюз, Британия и Япония – предпочли не занимать открытую позицию в конфликте, ограничившись общими заявлениями о важности стабильности в торговле.

«Механизмы коллективного ответа на экономическое принуждение пока находятся на ранней стадии», – заявила соучредитель и глава Centre for Strategic Statecraft Вина Наджибулла. Она отметила, что политическое согласие между Канадой, Европой и азиатскими демократическими партнерами растет, но институты и инструменты пока не успевают за этим процессом.

Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что и США, и Канада остаются важными торговыми партнерами для Евросоюза, и Брюссель продолжит работать с обеими сторонами. Саммит Евросоюза и Канады запланирован на конец октября, а Лондон и Оттава готовят новое стратегическое партнерство в сфере торговли в этом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны против его страны.

Власти Канады сообщили о введении с 8 сентября ответных пошлин на американские товары общим объемом свыше 27 млрд долларов.

Ранее переговоры между Вашингтоном и Оттавой по пошлинам в автопроме зашли в тупик.