На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.8 комментариев
Канада бросила вызов Трампу без поддержки союзников
Politico: Тарифная война США и Канады обнажила слабость альянса средних держав
Канада осталась практически в одиночестве в противостоянии с США после введения Дональдом Трампом 50-процентных тарифов на канадские товары объемом 20 млрд долларов, пишет Politico.
Торговая война между США и Канадой обострилась на прошлой неделе, когда президент США ввел 50-процентные тарифы на канадские товары объемом 20 млрд долларов, пишет Politico.
Премьер-министр Канады Марк Карни отказался от сделки, которая, по его мнению, угрожала суверенитету страны, и пообещал ответить симметрично.
Оттава анонсировала пакет ответных тарифов на американскую сталь, молочную продукцию, бытовую технику, сельскохозяйственную технику, целлюлозно-бумажную продукцию и электронику. Меры вступят в силу 8 сентября. Одновременно канадское правительство направит 7,5 млрд канадских долларов на финансовую поддержку секторов, пострадавших от тарифов.
Еще в начале года на форуме в Давосе Карни призвал средние державы объединиться против экономического давления Трампа. Однако союзники Канады – Евросоюз, Британия и Япония – предпочли не занимать открытую позицию в конфликте, ограничившись общими заявлениями о важности стабильности в торговле.
«Механизмы коллективного ответа на экономическое принуждение пока находятся на ранней стадии», – заявила соучредитель и глава Centre for Strategic Statecraft Вина Наджибулла. Она отметила, что политическое согласие между Канадой, Европой и азиатскими демократическими партнерами растет, но институты и инструменты пока не успевают за этим процессом.
Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что и США, и Канада остаются важными торговыми партнерами для Евросоюза, и Брюссель продолжит работать с обеими сторонами. Саммит Евросоюза и Канады запланирован на конец октября, а Лондон и Оттава готовят новое стратегическое партнерство в сфере торговли в этом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны против его страны.
Власти Канады сообщили о введении с 8 сентября ответных пошлин на американские товары общим объемом свыше 27 млрд долларов.
Ранее переговоры между Вашингтоном и Оттавой по пошлинам в автопроме зашли в тупик.