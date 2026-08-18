Bloomberg сообщило о тупике в переговорах США и Канады по пошлинам в автопроме

Tекст: Антон Антонов

По данным Bloomberg, Оттава добивается снижения ставки для автомобилей до 10% или расширения льготы, которая сейчас распространяется на американские комплектующие в машинах. Администрация США настаивает как минимум на 15%.



Год назад Вашингтон ввел пошлину в 25% на иностранные автомобили и пикапы, но сделал для Канады и Мексики частичное послабление, привязав его к доле американских деталей в цепочке поставок. Например, машина, собранная в Онтарио с половиной американского содержания, фактически облагается по ставке 12,5%.

Вашингтон потребовал от Канады снять все ответные меры, включая введенные ранее контр пошлины на американские автомобили и провинциальные запреты на розничную продажу алкоголя из США. Канадские переговорщики провели выходные в Вашингтоне, пытаясь предотвратить новые тарифы, которые Белый дом пригрозил ввести с 19 августа.

В Белом доме уже подписано распоряжение, позволяющее на основе закона времен Великой депрессии установить 50% пошлины на широкий перечень канадских товаров, среди которых молоко, пиво, фанера и хоккейное снаряжение.

Премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник заявил, что рассчитывает поговорить с Вашингтоном до наступления крайнего срока. При этом он подчеркнул, что правительство готовится к «всем вариантам», если договориться не удастся. По данным источников, Оттава изучает варианты ответных мер на случай введения нового пакета пошлин.

Ситуацию осложняет внутренняя политика. Все крупные автозаводы Канады расположены в Онтарио, а премьер провинции Даг Форд дал понять, что не отменит местный запрет на продажу американского алкоголя без заметного смягчения тарифного давления со стороны США.

В стране работают заводы General Motors, Ford и Stellantis, но на их долю в прошлом году пришлось менее четверти выпуска автомобилей, остальное производят Toyota и Honda. Защита интересов японских автоконцернов стала для правительства Карни одной из ключевых задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент США подписал три прокламации о введении дополнительных 50-процентных пошлин на широкий круг канадских товаров.

В июле Белый дом утвердил новые таможенные тарифы для десятков государств.