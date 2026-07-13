Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.0 комментариев
Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты
МИД Ирана отверг возможность допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты
Власти Ирана закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре, сорвав планы агентства организовать проверки в ближайшие недели.
Власти Ирана не планируют предоставлять международным экспертам доступ к атомной инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Официальный представитель министерства иностранных дел Исмаил Багаи дал однозначный ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Нет», – заявил дипломат в ходе регулярного брифинга.
Таким образом он прокомментировал недавние слова генерального директора организации Рафаэля Гросси, который рассчитывал организовать визиты специалистов в ближайшие несколько недель.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что возможность проверок пострадавших от бомбардировок предприятий напрямую зависит от итогов переговоров с Вашингтоном. При этом Тегеран обещает сохранить допуск наблюдателей на ряд других площадок, включая атомную электростанцию «Бушер».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал скорое начало инспекций мест хранения высокообогащенного урана в Иране.
Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможных ответных решениях Дональда Трампа из-за нежелания Тегерана принимать специалистов.
В конце прошлого года руководство международного агентства потребовало от иранских властей открыть доступ ко всем объектам ядерной инфраструктуры.