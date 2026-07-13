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    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    4 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    16 комментариев
    13 июля 2026, 11:03 • Новости дня

    Тегеран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

    МИД Ирана отверг возможность допуска инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана закрыли международным экспертам доступ к национальной атомной инфраструктуре, сорвав планы агентства организовать проверки в ближайшие недели.

    Власти Ирана не планируют предоставлять международным экспертам доступ к атомной инфраструктуре, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель министерства иностранных дел Исмаил Багаи дал однозначный ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Нет», – заявил дипломат в ходе регулярного брифинга.

    Таким образом он прокомментировал недавние слова генерального директора организации Рафаэля Гросси, который рассчитывал организовать визиты специалистов в ближайшие несколько недель.

    Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что возможность проверок пострадавших от бомбардировок предприятий напрямую зависит от итогов переговоров с Вашингтоном. При этом Тегеран обещает сохранить допуск наблюдателей на ряд других площадок, включая атомную электростанцию «Бушер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал скорое начало инспекций мест хранения высокообогащенного урана в Иране.

    Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о возможных ответных решениях Дональда Трампа из-за нежелания Тегерана принимать специалистов.

    В конце прошлого года руководство международного агентства потребовало от иранских властей открыть доступ ко всем объектам ядерной инфраструктуры.

    13 июля 2026, 00:50 • Новости дня
    WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие армии США, уцелевшие после атаки иранского беспилотника на объект в Кувейте, обвинили военное руководство в игнорировании предупреждений об угрозе, пишет Washington Post.

    В результате инцидента в порту Эш-Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

    Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

    Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

    Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    13 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

    CNN: Движение судов через Ормуз сократилось после заявления Ирана о его закрытии

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути, сообщает CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.

    По данным сервиса MarineTraffic, сейчас через пролив проходят лишь считаные корабли под флагом Ирана, передает CNN.

    Иранские военные заявили о закрытии пролива рано утром в воскресенье. Сообщается, что танкер с химикатами под флагом Багамских островов пытается пересечь канал ближе к иранскому берегу. Судно направляется в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
    При этом Объединенный центр морской информации при ВМС США заявляет, что южный маршрут остается открытым для двустороннего движения.

    Ситуация оказывает негативное влияние на весь регион, сообщает CNN. Власти Катара рекомендовали владельцам судов временно прекратить плавание и все виды морской деятельности на фоне обострения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

    На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    13 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    США нанесли удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить новые удары по Ирану

    США нанесли удары по Ирану
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «В 17.00 по времени Восточного побережья США (полночь мск) силы Центрального командования ВС США начали наносить новые удары по Ирану, чтобы продолжить снижение его возможностей атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив», – сообщает CENTCOM в X.

    На южном побережье Ирана в районе городов Бендер-Аббас и Сирик зафиксировано более десяти взрывов, передает ТАСС со ссылкой на Fars.

    В портовом городе Джаск на юге страны прогремели три взрыва. Еще несколько взрывов произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

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    12 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда Корпуса стражей исламской революции в акватории стратегически важного пролива.

    Соединенные Штаты совершили серию атак на военную инфраструктуру Ирана в зоне Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом распространил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

    «Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива», – написал журналист в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США возобновило удары по целям в Иране.

    Официальный Тегеран пообещал решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

    Движение танкеров на этом морском маршруте практически остановилось.

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    13 июля 2026, 01:33 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 78 долларов на фоне ударов США по Ирану

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану, следует из данных торгов.

    К 1.21 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent достигла 78 долларов за баррель. Предыдущая сессия закрылась на уровне 76,01 доллара за баррель, передает РИА «Новости»,

    Подорожала и нефть марки WTI. Августовские фьючерсы на WTI поднялись с 71,41 доллара до 73,79 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути.

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    12 июля 2026, 16:02 • Новости дня
    Оман вручил ноту протеста послу Ирана из-за атаки беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Омана Халид бен Хашель аль-Мусальхи вызвал иранского посла Мусу Фарханга для вручения ноты протеста, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства султаната.

    Поводом для дипломатического демарша стали недавние атаки беспилотников по территории султаната, передает ТАСС.

    Удары пришлись по объектам, расположенным в провинциях Мусандам и Эль-Вуста. В ходе официальной встречи представитель внешнеполитического ведомства выразил недовольство «этими безответственными действиями».

    Дипломат также напомнил о важности соблюдения принципов государственного суверенитета и добрососедства. Он подчеркнул необходимость взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела соседних государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня погрузка нефти на терминале в Омане прекратилась из-за взрыва беспилотника.

    В конце прошлого месяца МИД Бахрейна возложил на Тегеран ответственность за атаку дронов.

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    13 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранские военные уничтожили американские ракетные установки в Кувейте

    КСИР заявил об уничтожении американских установок HIMARS и складов в Кувейте

    Tекст: Мария Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удар по складам боеприпасов и пусковым комплексам армии США на территории Кувейта.

    Иранские военные отчитались о ликвидации двух американских пусковых установок ракет класса «земля-земля» Himars, передает РИА «Новости». Успешной атаке также подверглись склады с боеприпасами на территории Кувейта.

    «КСИР заявил о том, что он уничтожил две пусковые установки США Himars вместе со складами ракет в Кувейте», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

    До этого иранская сторона заявляла об ударах по военным базам США «Али ас-Салем» и «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. В результате тех атак были уничтожены зенитный ракетный комплекс Patriot и американская радиолокационная система FPS.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники ликвидировали пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS на территории Кувейта.

    Несколькими днями ранее подразделения вооруженных сил исламской республики осуществили серию атак по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

    До этого военные поразили военно-воздушную базу Али ас-Салем ракетами.

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    13 июля 2026, 05:41 • Новости дня
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    Иран объявил о ракетном ударе по авиабазе США в Иордании
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные поразили американские военные объекты инфраструктуры беспилотниками, сообщил Корпус стражей исламской революции.

    Удар пришелся по американской авиабазе в Иордании, заявили в КСИР, передает ТАСС.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар. Огонь охватил склады с вооружением и хранилища горючего.

    «Удары по Иордании были лишь первым этапом операции возмездия», – подчеркнули в КСИР

    Иранские военные добавили, что масштабные действия против сил США продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования авиабазы Принца Хасана в Иордании.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции выпустил 10 баллистических ракет по американскому военному объекту Аль-Азрак.

    До этого Тегеран провел совместную операцию против инфраструктуры США в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 04:13 • Новости дня
    Израильский 12-й канал заявил о подготовке Ираном покушения на Трампа в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль передал американцам предупреждение о якобы намерении Ирана устранить президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО, сообщает израильский 12-й канал.

    В сообщении 12-го канала говорится, что иностранная разведка вовремя перехватила информацию о якобы подготовке нападения на американского лидера на турецкой территории.

    Израильская сторона оперативно передала Вашингтону предупреждение о намерениях Тегерана. Эту информацию также подтверждали заявления посла США в Израиле Майка Хакаби. В связи с полученными разведывательными данными американским спецслужбам пришлось в срочном порядке заменить самолет главы государства, говорится в сообщении.

    По версии телеканала, высокопоставленные иранские чиновники рассматривали визит Трампа на саммит Североатлантического альянса как уникальную возможность для устранения.

    Публикация данной информации была разрешена военной цензурой Израиля, уточняет телеканал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности американских военных нанести удары по Ирану в случае попытки покушения на него.

    Трамп заявил, что в ходе возвращения из Турции поменял самолет в Британии, чтобы британские военные посмотрели на подаренный катарской стороной Boeing.

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    13 июля 2026, 03:16 • Новости дня
    США нанесли удары по 13 городам Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов, сообщает NourNews.

    Под удары попали Абадан, Ахваз, Бендер-Аббас, Бендер-Махшехр, Бехбехан, Бушер, Джаск, Дизфуль, Кешм, Сирик, Хондаб, Хорремшехр и Эндимешк, передает ТАСС со ссылкой на NourNews.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило, что американские войска нанесли новые удары по Ирану.

    На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    13 июля 2026, 03:57 • Новости дня
    Американский чиновник заявил о сопровождении США судов в Ормузском проливе

    Журналист Равид: Военные США за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки военные США обеспечили безопасный проход 20 торговых судов через Ормузский пролив, заявил американский чиновник.

    Об этом в X рассказал журналист портала Axios Барак Равид. «Представитель американских властей сообщил, что за последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив в координации с американскими военными в дополнение к нескольким судам, которые прошли без координации с США», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился из-за американских ударов по территории Ирана.

    CNN сообщает, что сейчас движение судов через Ормузский пролив также сократилось до минимума.

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    13 июля 2026, 08:53 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ответными ударами соучастникам атак на Иран

    Тегеран предупредил третьи страны о последствиях соучастия в ударах по Ирану

    Tекст: Мария Иванова

    Вслед за шестичасовой американской атакой власти Ирана пообещали рассматривать как законные мишени территории любых стран, содействующих противнику.

    Любое содействие иностранных государств в агрессии против Ирана приведет к ответным мерам, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство Mehr и заявление иранского МИД.

    «Любое соучастие или сотрудничество со сторонами агрессора принесет последствия, и источники и места, откуда проводятся удары по Ирану, станут легитимными целями для оборонительных ударов вооруженных сил Исламской республики Иран», – подчеркивается в публикации.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о завершении очередной атаки на иранскую территорию. Операция продолжалась почти шесть часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании режима прекращения огня.

    Американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи пригрозил серьезными последствиями за предоставление баз для атак.

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    13 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Гутерриш предупредил о катастрофических последствиях войны США и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофическими последствиями, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

    «Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия – для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики», – приводит слова Дюжаррика РИА «Новости».

    Гутерриш, как сообщил его представитель, обратился к сторонам с призывом к максимальной сдержанности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов в ходе новой волны авиаударов.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума. Стоимость нефти марки Brent на биржевых торгах в ночь на 13 июля выросла на фоне сообщений об ударах США по Ирану.

    США объявили, что соглашение о прекращении войны «закончилось».

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      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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