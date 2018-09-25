Совбез ООН призвал все страны помочь Ирану найти организаторов теракта в Ахвазе

Совет Безопасности (СБ) ООН решительным образом осудил «отвратительный и трусливый теракт» в Ахвазе, призвав все страны активно сотрудничать с Ираном для привлечения к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров террористической атаки.

Совбез подчеркнул, что любые террористические акты являются преступными и не имеют оправдания, вне зависимости от того, чем они мотивированы, когда, где и кем совершены, передает ТАСС.

СБ призвал «привлечь к ответственности и отдать под суд исполнителей, организаторов и спонсоров этих постыдных террористических актов», а все государства – активно сотрудничать с властями Ирана в этом отношении.

Тем временем министерство информации Ирана сообщило, что в связи с терактом в иранском городе Ахвазе были задержаны более 20 подозреваемых, передает Reuters.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи связал организаторов теракта в Ахвазе с США. Постпред США при ООН Никки Хейли отвергла слова Роухани, подчеркнув, что Соединенные Штаты осуждают любые террористические атаки.

Тем не менее, в понедельник иранский Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить США и Израилю.