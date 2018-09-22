Хаменеи связал организаторов теракта в Иране с США

Организация теракта на военном параде в Иране связана с союзниками США в регионе, заявил духовный лидер страны Али Хаменеи.

«Это преступление является продолжением заговора некоторых государств, которые являются марионетками США. Их целью является создание небезопасной обстановки в нашей дорогой стране», – цитирует заявление Хаменеи Reuters.

Он не назвал государства, но в число союзников США в регионе входят Израиль и страны Персидского залива.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявлял, что Тегеран возлагает ответственность за инцидент на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов».