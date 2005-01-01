Путин заявил о готовности России вместе с Ираном бороться с терроризмом

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Ирана Хасану Роухани в связи с терактом на военном параде в городе Ахваз и подтвердил готовность Москвы к наращиванию взаимодействия с Тегераном для совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Роухани российский лидер выразил соболезнования в связи с произошедшим, отметив, что в Москве «возмущены этим кровавым преступлением» и рассчитывают, что «все причастные (...) понесут заслуженное наказание».

Путин подчеркнул, что этот теракт «в очередной раз напоминает о необходимости бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях».

«Хотел бы подтвердить готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с иранскими партнерами в противостоянии этому злу», – говорится в сообщении.

Также президент России попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Тем временем телеканал Press TV сообщил в Twitter, что число жертв теракта в Ахвазе возросло до 24.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран возлагает ответственность за инцидент на «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов», передает РИА «Новости».

По его словам, атаку совершили боевики, которых «наняли, обучили, вооружили и профинансировали иностранные режимы».

Министр пообещал, что Иран «быстро и решительно» предпримет ответные действия для защиты своих граждан.

Агентство IRNA сообщает, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе».

Напомним, в субботу на военном параде в иранском городе Ахваз неизвестные открыли огонь по собравшимся на мероприятии. Сообщалось о десяти погибших.