Иран пообещал отомстить США и Израилю за теракт на военном параде

Иран готов «сокрушительно» ответить Соединенным Штатам и Израилю на теракт на военном параде в Ахвазе, с таким заявлением выступил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.

«Вы уже сталкивались с местью Ирана. Наш ответ будет сокрушительным, и вы пожалеете о том, что натворили», – приводит его слова Reuters. Об этом Салами сказал на церемонии прощания с жертвами террористического акта в Ахвазе.

В свою очередь министр разведки Ирана Махмуда Алави заявил, что большая группа подозреваемых была арестована по подозрению в причастности к осуществлению теракта. «Мы выявим всех террористов, связанных с этим терактом. (...) Большая часть этой сети уже арестована», – сказал он.

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз был совершен теракт. Неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего погибли, по последним данным, 29 человек, еще 60 человек пострадали.

Ливанская шиитская партия «Хезболла» заявила, что теракт на военном параде в Ахвазе стал «ответом на победы, достигнутые в Сирии, и отказ Ирана подчиниться американскому диктату».