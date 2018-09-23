Теракт в Иране объяснили отказом Тегерана подчиниться диктату США

Ливанская шиитская партия «Хезболла» заявила, что теракт на военном параде в Ахвазе стал «ответом на победы, достигнутые в Сирии, и отказ Ирана подчиниться американскому диктату».

В заявлении ливанской партии подчеркивается, что силы, стоящие за организацией теракта в Ахвазе, приведшего к жертвам среди мирных граждан, «стремились дестабилизировать ситуацию в Иране». В шиитской партии указали, что эту же цель «преследуют Соединенные Штаты, которые ввели односторонние санкции против Ирана и пытаются установить экономическую блокаду», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Manar.

«Хезболла», бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии, выразили уверенность в том, что террористическая акция в Ахвазе не повлияет на политический курс Тегерана, «оказывающего поддержку национально-освободительным движениям, силам сопротивления и всем свободолюбивым народам, в первую очередь, палестинцам».

По последним данным, в результате теракта, совершенного во время военного парада в иранском городе Ахваз, погибли не менее 29 человек, еще 57 получили ранения.

Накануне духовный лидер Ирана Али Хаменеи связал организаторов теракта в Ахвазе с США.