Теракт в Иране объяснили отказом Тегерана подчиниться диктату США

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Почему отличник российской экономики «снизил успеваемость»

Сельское хозяйство перестало быть драйвером роста российской экономики Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Американские заблуждения сближают Китай и Россию

Китайский министр обороны Вэй Фэнхе на учениях в России вместе с Владимиром Путиным и Сергем ШойгуФото: Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin/Reuters
Китай потребовал от США отменить санкции, введенные против китайского генерала за покупку у России С-400 и Су-35. Стремясь наказать Москву, Вашингтон продолжает делать, по сути, прямо противоположное – укреплять российско-китайский альянс. Причиной этому стало распространенное среди американских элит заблуждение. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Четыре причины популярности Абэ

Николай Мурашкин, эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник Института Азии Унивеситета Гриффита (Австралия)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил свой мандат еще на три года. У популярности Абэ много причин – как системных, так и конъюнктурных. Но остаются открытыми вопросы о дальнейших этапах «абэномики» и внешней политике – в том числе отношениях с Москвой. Подробности...

Советская власть не только боролась с предателями, но и создавала их

Дометий Завольский, историк-архивист
С июня по сентябрь проходят ежегодные марафоны ненависти к России со стороны ее соседей. Сегодня белорусские змагары напомнят ей о «совместном параде Красной Армии и Вермахта в Бресте». Подробности...
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Как беззаконие Ельцина помогло России

Антон Крылов, журналист
Как без 22 июня не было бы 9 мая, так и без указа № 1400 не было бы столкновений в октябре 1993 года. Однако этот очевидно антиконституционный шаг Ельцина дал нашей стране кое-что важное. Подробности...
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    Что киевские раскольники хотят отобрать у РПЦ

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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

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        • При угрозе любым другим людям

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          Теракт в Иране объяснили отказом Тегерана подчиниться диктату США

          23 сентября 2018, 02:59

          Текст: Антон Никитин

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          Ливанская шиитская партия «Хезболла» заявила, что теракт на военном параде в Ахвазе стал «ответом на победы, достигнутые в Сирии, и отказ Ирана подчиниться американскому диктату».

          В заявлении ливанской партии подчеркивается, что силы, стоящие за организацией теракта в Ахвазе, приведшего к жертвам среди мирных граждан, «стремились дестабилизировать ситуацию в Иране». В шиитской партии указали, что эту же цель «преследуют Соединенные Штаты, которые ввели односторонние санкции против Ирана и пытаются установить экономическую блокаду», передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Manar.

          «Хезболла», бойцы которой сражаются на стороне сирийской армии, выразили уверенность в том, что террористическая акция в Ахвазе не повлияет на политический курс Тегерана, «оказывающего поддержку национально-освободительным движениям, силам сопротивления и всем свободолюбивым народам, в первую очередь, палестинцам».

          По последним данным, в результате теракта, совершенного во время военного парада в иранском городе Ахваз, погибли не менее 29 человек, еще 57 получили ранения.

          Накануне духовный лидер Ирана Али Хаменеи связал организаторов теракта в Ахвазе с США.


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