США и ОАЭ раскрыли схему финансирования Корпуса стражей исламской революции

США и ОАЭ раскрыли финансовую схему Ирана, направленную на финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), и приняли меры для ее ликвидации, сообщает американский минфин.

«США и ОАЭ предприняли сегодня совместные действия, чтобы разрушить обширную сеть обмена валюты, которая приобретала и переводила миллионы в наличных долларах Корпусу стражей исламской революции для финансирования его пагубной деятельности и региональных подручных», – цитирует собщает РИА «Новости».

Отмечается также, что в рамках этих усилий офис по контролю над иностранными активами минфина США внес в список санкций девять физлиц и компаний в Иране.

«Центральный банк Ирана был соучастником в схеме с КСИР и активно поддерживал эту сеть обмена валюты и помогал доступу к средствам, которые были у ЦБ на иностранных банковских счетах. Сеть осуществила обмен или доставку курьерами сотен миллионов долларов», – отметили американском минфине.

Как пояснил глава ведомства Стивен Мнучин, минфин США намерен «отрезать источники финансирования КСИР независимо от источника и направления движения средств». Доступ к легальному долларовому финансированию КСИР перекрыт из-за санкций США против корпуса.

Ранее минфин США ввел санкции против шестерых представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также трех имеющих отношение к корпусу компаний.

Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе. В ответ в Тегеране заявили, что не намерены вести переговоры ни по одному из положений ядерной сделки.