Иран отказался вести переговоры по пересмотру ядерной сделки

Тегеран не намерен вести переговоры ни по одному из положений ядерной сделки, это касается и времени ее действия, следует из заявления иранского правительства в ответ на выход США из соглашения.

«Ни одно из положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и его временные рамки, что было предметом переговоров в течение 12 лет, ни в каком виде не подлежат обсуждению», – цитирует заявление РИА «Новости».

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Тегераном по ядерной программе, достигнутого в 2015 году шестеркой международных посредников. Также Трамп заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.

Позднее минфин США ввел санкции против шестерых представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также трех имеющих отношение к корпусу компаний.