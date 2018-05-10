США ввели санкции против стражей иранской революции

Вашингтон ввел санкции против шестерых представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также против трех, имеющих отношение к корпусу компаний.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов США.

Напомним, во вторник, 8 мая, Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.

Позднее отмечалось, что решение Вашингтона увеличит экономическую зависимость Ирана от России.