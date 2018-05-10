Выход США из ядерной сделки увеличит зависимость Ирана от России

Решение Вашингтона выйти из соглашения с Тегераном по ядерной программе увеличит экономическую зависимость Ирана от России, ожидается рост товарооборота между странами, рассказал источник во внешнеторговом блоке правительства.

«Увеличение экономической зависимости Ирана от России. Больше контрактов поставки промтоваров группы «А» (средства производства) из России. Увеличение товарооборота между нами», – сказал источник, отвечая на вопрос о последствиях решения США о выходя из ядерной сделки по Ирану, заключенной в 2015 году.

Торговый оборот между Россией и Ираном по итогам первого квартала 2018 года составил, по данным ФТС, 475,8 млн долларов США, что на 18% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт в Иран за отчетный период вырос на 8,4% до 297 млн долларов, импорт – на 39% до 178,6 млн долларов.

Основные статьи российского экспорта в исламскую республику по итогам прошлого года – злаки (около 27% в объеме поставок), черные металлы (21%), жиры, масла и воски (11%), древесина и изделия из нее (9%). Также в Иран экспортируются ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства (7% в экспорте), передает РИА «Новости».

В свою очередь из Ирана в Россию поставляются в основном продукты питания: фрукты и орехи, а также овощи и корнеплоды (по 30% в импорте). Из страны импортируется также медь и медные изделия (11%), пластмассы (5%), фармацевтическая продукция (около 4%).

Во вторник Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников в 2015 году. Кроме того, президент США заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутого соглашения.