Иран потребовал вывода из Идлиба всех иностранных вооруженных формирований

Начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, прибывший в Дамаск для обсуждения с коллегами из Сирии и России борьбы с терроризмом, потребовал вывода из Идлиба всех иностранных вооруженных формирований, которые находятся на территории республики без согласия сирийских властей.

Генерал отметил, что координация между военными России, Ирана и Сирии «позволила добиться важных побед над террористами», передает ТАСС.

«Мы достигли хороших результатов, обеспечив защиту сирийского суверенитета, и теперь стоит задача очистить оставшуюся территорию Сирии от бандформирований», – указал генерал в эфире телеканала «Аль-Алям».

Начальник Генштаба ВС Ирана потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, которые находятся на территории республики без согласия властей.

«Присутствие иностранных сил в провинции Идлиб и к востоку от Евфрата без разрешения сирийского правительства является незаконным и должно быть прекращено в самое ближайшее время», – сказал начальник Генштаба ВС Ирана.

Багери сообщил, что помимо переговоров о трехстороннем сотрудничестве в области обороны со своими коллегами из Сирии и Ирака в программу его визита входит посещение лагерей иранских военнослужащих, размещенных в Восточной Гуте и Дейр-эз-Зоре.

Напомним, в минувшую среду ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов в сирийском Идлибе.