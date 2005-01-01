Минобороны заявило об авиаударе по складу террористов в Идлибе

ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов запрещенной группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» в сирийском Идлибе, сообщает Минобороны России.

В ведомстве отметили, что точечный авиаудар был нанесен 13 марта по согласованию с турецкой стороной. Был атакован склад с вооружением и боеприпасами запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее – «Джебхат ан-Нусра») в Идлибе, передает ТАСС.

«По подтвержденной по нескольким каналам информации, накануне на указанный склад была боевиками доставлена крупная партия ударных беспилотных летательных аппаратов. Террористы планировали использовать их для воздушного нападения на российскую авиабазу Хмеймим», – сказали в Минобороны.

11 марта Минобороны опровергало сообщения СМИ об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии.