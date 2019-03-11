Минобороны опровергло сообщения об авиаударах ВКС по сирийскому Идлибу

Минобороны России опровергло сообщения СМИ об ударах российских самолетов по демилитаризованной зоне Идлиб в Сирии.

Утром в понедельник «Коммерсант» со ссылкой на российские военные источники в сообщил, что ВКС России якобы нанесли точечные удары по целям в провинции Идлиб в ответ на нарушение террористами режима деэскалации. По данным издания, эти действия были согласованы с Анкарой.

«Информация, появившаяся в отдельных российских СМИ со ссылкой на некие «военные источники» о якобы нанесении авиацией ВКС России точечных ударов по целям в провинции Иблиб (Сирия) абсолютно не соответствует действительности», – сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что «ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили», передает РИА «Новости».

На прошлой неделе сирийская правительственная армия нанесла ответный удар по позициям боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на юге провинции Идлиб.