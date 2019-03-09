Сирийская армия ударила по террористам в Идлибе

Сирийская правительственная армия нанесла ответный удар по позициям боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) на юге провинции Идлиб, сообщило государственное ТВ Сирии.

Среди террористов есть жертвы и раненые, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Ikhbariya. Отмечается, что сирийская армия наносила точечные артиллерийские и ракетные удары.

В четверг сообщалось, что сирийские правительственные войска нанесли интенсивные ракетно-артиллерийские удары по огневым позициям бандформирований на севере провинции Хама в ответ на минометный обстрел боевиками города Джурин.

В среду сирийская армия нанесла удары по форпостам противника в окрестностях Саракиба и Хан-Шейхуна поблизости от стратегических автострад Идлиб – Алеппо и Хама – Алеппо.