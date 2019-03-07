Сирийская армия ответила на обстрел боевиков на севере провинции Хама

Сирийские правительственные войска нанесли интенсивные ракетно-артиллерийские удары по огневым позициям бандформирований на севере провинции Хама в ответ на минометный обстрел боевиками города Джурин.

По информации SANA, сирийские правительственные войска атаковали базы запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Катаиб аль-Изза» в районе Калаат-эль-Мадик и долине Сахль-эль-Габ, откуда боевики регулярно просачиваются вглубь провинции Хама и нападают на места дислокации правительственных сил, передает ТАСС.

В результате атаки сирийской армии были уничтожены созданные террористами укрепления, командные пункты и склады с оружием. В ходе операции были ликвидированы два полевых командира Маджид ас-Сейид и Абдель Хамид Санджави с группой наемников.

В начале этой недели командование ВС Сирии расширило масштабы военных действий в ответ на непрерывные нападения и провокации со стороны вооруженных группировок в районе демилитаризованной зоны на стыке провинций Хама и Идлиб.

В среду сирийская армия нанесла удары по форпостам противника в окрестностях Саракиба и Хан-Шейхуна поблизости от стратегических автострад Идлиб – Алеппо и Хама – Алеппо.

В минувшее воскресенье правительственная армия Сирии отбила серию массированных атак боевиков на границе Идлибской зоны деэскалации.