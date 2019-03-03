Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Правительственная армия Сирии отбила вторую за сутки массированную атаку террористов, на этот раз она произошла на севере провинции Латакия на границе с провинцией Идлиб, сообщил сирийский военный источник.

Атака началась в 16.30 по местному времени (17.30 мск). Террористы напали на позиции сирийской армии в районе горы аль-Кальа на севере Латакии с использованием минометов, артиллерийских снарядов, стрелкового оружия среднего и крупного калибра, передает РИА «Новости».

«Наши бойцы отбили атаку, нанеся значительный урон боевикам», – сказал источник.

Бой продлился около часа, ликвидированы несколько боевиков, ранены двое сирийских военных.

Ранее стало известно, что сирийская армия в ночь на воскресенье отбила атаку террористов на ее позиции на севере провинции Хама, граничащей с провинцией Идлиб, несколько солдат погибли и получили ранения.