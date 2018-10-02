Иран одним ударом уничтожил в Сирии почти 40 главарей ИГ

В понедельник Корпус стражей Исламской революции (КСИР, иранские элитные подразделения), ликвидировал в Сирии около 40 главарей группировки «Исламское государство*», сообщил командующий ВКС КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник элитные части ВС Ирана нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению организаторов теракта, который был совершен 22 сентября на военном параде в иранском Ахвазе.

В коалиции США заявили, что удар был нанесен без уведомления.

Напомним, иранские силы находятся в Сирии на законной основе, по просьбе Дамаска. Однако ряд стран во главе с Израилем протестуют против этого и требуют вывода иранских сил с сирийской территории.