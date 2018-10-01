Коалиция США отреагировала на ракетный удар Ирана по целям в Сирии

Международная коалиция во главе с США прокомментировала ракетный удар по объектам в Сирии, нанесенный иранскими ВС.

«Прошлой ночью иранские силы без уведомления нанесли удары», – сказал представитель коалиции полковник Шон Райан, передает РИА «Новости».

Он отметил, что командование продолжает оценку возможной угрозы операции иранских сил для военнослужащих коалиции и проверяет, был ли нанесен ущерб ее структурам. Райан добавил, что коалиция лишь из открытых источников узнала о том, что целями иранских войск были террористы.

Ранее в понедельник элитные части ВС Ирана нанесли ракетный удар по предполагаемому местонахождению организаторов теракта, совершенного 22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз. В тот день неизвестные открыли огонь по людям, в результате чего 29 человек погибли, еще 60 пострадали.