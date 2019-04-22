Американские угрозы сделают Россию богаче

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22 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:37  |  vz.ru
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За что овощеводам Дагестана пригрозили лишением тепличных условий

Недавнюю облаву на столичном рынке «Садовод» связывают с попыткой декриминализации аграрного бизнесаФото: Илья Питалев/РИА Новости
Тепличный бизнес Дагестана ждут перемены: скоро ему придется платить за газ, хотя до сих пор теплицы в массовом порядке обогревались ворованным голубым топливом. Новые власти пообещали это пресечь. Подорожает ли теперь дагестанский укроп на рынках Москвы? До сих пор бесплатный газ помогал дагестанским овощеводам конкурировать с фермерами из других регионов. Подробности...
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Путин помог вскрыть иллюзию единства Балтии

Встреча Керсти Кальюлайд с Владимиром Путиным в Кремле всполошила всю ПрибалтикуФото: kremlin.ru
Прошедшие на неделе переговоры президента России Владимира Путина с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд вызвали нервную реакцию в Прибалтике. Глава литовского МИД Линас Линкявичюс отчитал Таллин за то, что о предстоящем визите соседи не проинформировали заранее. Дипломат убежден, что такое поведение раскалывает единство Балтийских стран. Почему эту поездку так болезненно восприняли в прибалтийских республиках и существует ли среди них единство? Подробности...
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Что помогает и что мешает переселенцам на Дальнем Востоке

Староверы, вернувшиеся из Латинской Америки, обустраиваются в Приморье и ПриамурьеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Число соотечественников, вернувшихся в Россию из дальнего и ближнего зарубежья, приближается к миллиону. По программе переселения на Дальний Восток едут многодетные семьи русских из Казахстана и Средней Азии, старообрядцы из Боливии и Никарагуа. В этом году репатриантам стало проще обустроиться на берегах Амура, получив дальневосточный гектар. Как изменились правила игры? Подробности...
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Западные СМИ: Украина совершила прыжок в неизвестность

Западные СМИ не знают, чего ждать от Зеленского Фото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
«Комик одержал убедительную победу на украинских выборах», – американские и европейские СМИ в унисон назвали поражение Петра Порошенко ожидаемым, а будущее страны – непредсказуемым. Никто на Западе не знает, чего на самом деле ждать от «русскоязычного выходца из еврейской семьи», у которого нет никакого политического опыта. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Ленин лежит в Женеве

Андрей Манчук, политолог
День рождения Владимира Ленина обычно рассматривается у нас как архаический и чисто советский праздник, унаследованный из прошлой эпохи, и неактуальный для постмодернистской современности XXI века. На самом деле это не так. Подробности...

Зеленский не выполнит ничего из обещанного

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Удивляет разве что то, как быстро сдался Порошенко. А ведь еще в субботу он хорохорился, говорил о своей будущей «победе» как о свершившемся факте, благодарил за нее домочадцев и соратников. И вдруг признает поражение почти сразу после завершения голосования. Подробности...
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Не надо иллюзий – за пять лет невозможно возродить экономику, победить тотальную коррупцию, решить большинство системных проблем. Но привести Украину в чувство, сделать самостоятельным игроком, а не инструментом – вполне возможно. Подробности...
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            Американские угрозы сделают Россию богаче

            США последовательно убирают венесуэльскую и иранскую нефть с мирового рынка    22 апреля 2019, 20:10
            Фото: Hamad I Mohammed/Reuters
            Текст: Ольга Самофалова

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            Иран должен быть полностью лишен своего главного источника доходов – торговли нефтью. По крайней мере, именно такие планы поставили перед собой США. Тем, кто ослушается запрета на покупку иранской нефти, Вашингтон угрожает страшными карами. Добьются ли США своей цели и что в результате этого получит Россия?

            Президент США Дональд Трамп решил больше не продлевать режим исключения из нефтяных санкций против Ирана для ряда стран, когда они истекут в начале мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Цель решения – «свести экспорт иранской нефти до нуля».

            В прошлом году США вышли из сделки  с Ираном по ядерной программе и в очередной раз ввели санкции против Тегерана. Однако для восьми стран – основных покупателей иранской нефти (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) – Штаты предоставили исключения на шесть месяцев. Именно этот период заканчивается в мае. США уверяют, что договорились с Саудовской Аравией и ОАЭ о том, чтобы они смогли удовлетворить мировой спрос, когда иранская нефть полностью будет выведена с рынка.

            Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что введение санкций США против Ирана позволило снизить его ежегодные доходы от продажи нефти, достигавшие 50 млрд, на 10 млрд долларов. США будут вводить санкции против Ирана, пока тот не сядет за стол переговоров, добавил он.

            По данным Washington Post, три из восьми покупателей иранской нефти уже прекратили закупки: это Греция, Италия и Тайвань. Однако Индия, материковый Китай, Республика Корея, Турция и Япония продолжают закупать нефть у Ирана, но после снятия исключений должны будут прекратить закупки, иначе Белый дом введет против них санкции. Крупнейшими импортерами иранской нефти сейчас является Пекин и Нью-Дели.

            Если Иран останется в полной изоляции, и никто не будет у него покупать нефть, то для правящей верхушки республики это означало бы конец. Предполагается, что в таких условиях Тегеран может даже пойти на крайние меры – на перекрытие  Ормузского залива, через который проходит минимум 20% всей мировой нефти. Впрочем, Иран периодически только грозит этим, потому что последствия от реализации этой угрозы на деле будут ужасными в глобальном масштабе - ведь тогда мир лишится не только иранской, но и кувейтской, катарской и саудовской нефти. Поэтому такой сценарий, конечно, выглядит маловероятным.

            Иран сумел выстоять предыдущие запреты, найдя обходные пути экспорта нефти (конечно, в ограниченном объеме). И стоит ожидать повторения такого подхода и в этом раз.

            В прошлом году Иран экспортировал 3,8 млн баррелей в сутки. Новое решение США заставит Иран снизить экспорт нефти до 1 млн баррелей в сутки, считает Ален Сабитов из ИК «Фридом Финанс». «Европейские страны, а также Япония и Южная Корея откажутся полностью от иранской нефти. Европейские потребители уже фактически свели к нулю импорт из Ирана. В то же время, Китай и Индия продолжат импорт иранской нефти, хотя на первых порах во избежание конфронтации с США могут снизить объемы», – рассуждает он.

            Однако на Индию у Ирана все же меньше надежд. Не испугается угроз США, скорее всего, только Китай. Пекин и раньше открыто выступал против этих санкций, и теперь подтвердил свою позицию. «Мы однозначно против односторонних мер США и американской «юрисдикции длинной руки». Правительство КНР намерено оказывать активное конструктивное воздействие ради стабильности рынка с целью защиты законных прав своих национальных предприятий», – заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

            «Откровенного игнорирования американских санкций не будет, но кооперация Китая с Ираном может продолжиться. Есть юридические механизмы обхода запрета на покупку иранской нефти», – говорит Александр Пасечник из ФНЭБ. Например, Китай может создать специальную компанию, которая будет заниматься только покупкой иранской нефти, у нее не будет ни активов, ни бизнесов в США или еще где-либо, а значит, дотянуться до нее американским санкциям будет сложно.

            Новости об ужесточении американских санкций против Ирана еще с утра привели цены на нефть к самым высоким с октября 2018 года уровням. «Цены на нефть уже с начала года поднялись на десятки процентов. В конце 2018 года нефть уходила под 50 долларов, а сейчас 73 долларов за баррель. Думаю, цена закрепится в районе 75, и, возможно, протестирует уровень в 80 долларов за баррель», – прогнозирует руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

            «Отмена послаблений для иранского экспорта может вновь отправить цены на нефть к 77-80 долларам за баррель, как это произошло пришлым летом, когда США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о намерении возобновить санкции», – считает и Ален Сабитов из ИК «Фридом Финанс». Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович ждет роста нефтяных котировок до 75-76 долларов за баррель в течение нескольких недель. 

            И, конечно, дорогая нефть окажет поддержку российскому рублю, который и так уже укрепился в этом году лучше других мировых валюты (более чем на 8% с начала год). В итоге, если США вдруг не введут санкции против России, то на фоне дорожающей нефти рубль может укрепиться до 62,7-63,3 к доллару в ближайшие несколько недель, считает Покатович.  

            Жесткие санкции по Ирану повлияют и на решение по сделке ОПЕК+. Сейчас игроки сокращают добычу в рамках соглашения на полгода. Что делать дальше - предстоит решить в зависимости от ситуации на рынке. Очередное заседание комитета ОПЕК планируется провести в мае.

            «Если американцы выведут за скобки Иран, то ОПЕК+ будет легче с пониманием, как действовать на горизонте 2019 года. Продлят или не продлят на весь год – зависит от многих факторов. При высокой цене могут упростить лимиты по добыче. Мы это уже наблюдали: в прошлом году были послабления, добыча начала расти, но все это продлилось недолго, пришлось возвращаться к формату ограничений. Потому что в прошлом году отпустили слишком далеко: уже в декабре нефть упала до 50 долларов по Brent. Этот сценарий тоже будут учитывать. Такая чрезмерная волатильность никого не радует», – напоминает Александр Пасечник.

            Возможно, ОПЕК+ не будет полностью отменять соглашение, однако новая сделка будет касаться меньших объемов сокращения добычи. В этом случае заработать на проблемах Ирана сможет и Россия.

            «Первый квартал по нефти был одним из самых сильных чуть ли не за все 12 последних лет. Это рывок. Надо извлекать пользу из такой конъюнктуры», – говорит Пасечник. Нефтяные компании из России с радостью нарастят добычу и поставят ее на экспорт по 75 долларов за баррель и выше.

            «У российских компаний хорошие прибыли, и есть ряд перспективных проектов, которые могут заместить старую сырьевую базу. В условиях хороших ценовых параметров у большинства нефтяников есть желание поднять планку. Если сделка ОПЕК+ не будет продлена, тогда они смогут открыть новые скважины и нарастить производство нефти. Поэтому Россия может предложить дополнительные объемы, по крайней мере, у нас глубина переработку на внутренних заводах выросла, а это тоже рост экспортного потенциала», – говорит Александр Пасечник.

            И, конечно, главным бенефициаром может стать российский бюджет. «Все эти геополитические истории для российского бюджета позитивны. Хороший ценник всегда приветствуется Россией. Другое дело, что это расслабляет российскую экономику. Синхронное укрепление рубля с ростом цен на нефть тоже несколько зажимает конкуренцию.  Рубль должен быть относительно слабым против нефти, если страна хочет больших темпов экономического роста. Но слишком слабый рубль – это уже вредно, так как приводит к избыточному инфляционному давлению, снижению социального обеспечения и покупательской способности. Минфин и ЦБ РФ должны следить и держать баланс», – говорит Пасечник.

            Пока можно говорить, что 2019 год будет годом дорогой нефти, а вот что произойдет дальше – сложно предсказать. Когда случится очередной кризис? «Экономическая модель мира циклична, и после фазы роста наступает фаза спада. 2019 год, безусловно, может быть успешным, а дальше гарантий, что прорыв по баррелю продолжится, никто не даст», – заключает Александр Пасечник.


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