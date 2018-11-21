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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Почему изгнание «русского мэра» из Риги не должно огорчать Россию

Ушаков назвал решение об отставке кулуарным и слабым с юридической точки зрения, отказавшись покидать свой кабинетФото: Артем Коротаев/ТАСС
Нил Ушаков отстранен от должности рижского мэра указом министра. Националисты ликуют, а сторонники отставника заявляют, что к одному из самых популярных политиков придрались, потому что он русский, тогда как латышские коррупционеры и мошенники продолжают возглавлять свои города. Отчасти так оно и есть. Однако сочувствовать Ушакову не хочется, и вот почему. Подробности...
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Кто и как «изгонял» киргизов из Якутии

Так проходила встреча руководства республики с протестующимиФото: Вадим Скрябин/ТАСС
Кто именно призывал к протестам в Якутии, спровоцированным изнасилованием местной жительницы мигрантом из Киргизии? Какова реальная статистика того, что федеральные СМИ называли «антимигрантскими погромами в Якутске»? Зачем протестный митинг собрали в крупнейшем спорткомплексе региона? Все это выяснил специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, побывавший в Якутске. Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой – и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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Молодежь хочет уехать? Все не уедут!

Антон Крылов, журналист
Советская идиотская привычка считать эмигрантов «предателями» иногда дает дурацкие рецидивы, но от этой привычки один шаг до объявления «продавшими Родину» тех, кто носит джинсы или ездит на иномарках. Подробности...
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            Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

            Саудовской Аравии тоже надоел доллар   7 апреля 2019, 12:16
            Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить?

            Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже своей нефти в ответ на принятие Вашингтоном законопроекта NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который дает американским судам полномочия рассматривать антимонопольные иски против стран ОПЕК других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке (то есть против России в том числе). Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

            В качестве ответа на NOPEC Саудовская Аравия также рассматривает продажу активов королевства в США. Саудовская Аравия инвестировала в США почти 1 трлн долларов и владеет казначейскими облигациями США на сумму около 160 млрд долларов. Эр-Рияд также мог бы отказаться от привязки к доллару саудовского рияла, который торгуется по фиксированному курсу с 1986 года.

            Чем так страшен антикартельный закон, что даже многолетний союзник США готов начать процесс дедолларизации?

            Стоит сказать, что этот законопроект в том или ином виде в США пытаются принять в течение уже почти 20 лет. Но до сих пор этого так и не было сделано. Один из источников агентства заявил, что не думает, что законопроект NOPEC будет принят и сейчас. Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков считает, что как раз сегодня шансы принятия такого законопроекта наиболее высокие за последние двадцать лет.  И не только потому, что к власти пришел Дональд Трамп.

            «Даже если бы не было Трампа, то к этому результату США все равно пришли бы. Разногласий в плане принятия таких законов там нет. Охлаждение отношений с ближневосточными монархиями началось еще при Бараке Обаме. В последний год его президентства состоялась традиционная встреча президента США с главами монархий Ближнего Востока, но сами монархи на эту встречу с Обамой не приехали, а послали своих представителей.  Дальше будет хуже. Потому что США все больше сами добывают и экспортируют нефти», – говорит Игорь Юшков.

            Раньше была четкая взаимозависимость США с Саудовской Аравией и другими ближневосточными производителями нефти. Потому они были нефтяной кладовой для американцев, основными поставщиками нефти. За это США гарантировали им свою защиту и политическую лояльность, закрывая глаза на многие вещи на Ближнем Востоке. Теперь США стали зависеть от саудовской нефти гораздо меньше, так как теперь сами ее добывают. «Если американцы смогут вообще отказаться от ближневосточной нефти, то это будет колоссальный удар по ближневосточным монархиям, которые будут не нужны американцам. Наоборот, с точки зрения США нефтедобывающие страны становятся угрозой, так как поставляют ресурсы глобальным конкурентам США, например, Китаю», – рассуждает эксперт ФНЭБ.

            «Теперь они достают из шкафа законопроект, стряхивают с него пыль, а после отшлифовки – примут. Внутренний коммерческий закон они собираются использовать как предлог для международных санкций», – считает Игорь Юшков.

            «США движет логика коммерческой конкуренции – надо убрать конкурентов с рынка, расчистить себе рынки», – говорит он. И для достижения цели любые средства хороши. США пользуются своим политическим и экономическим влиянием в мире, чтобы нагнуть конкурентов любыми возможными способами, не обращая внимания ни на международные нормы ВТО, ни на что другое.

            США уже загнали под жесткие санкции Иран, активно помогают росту хаоса в Венесуэле и ввели точечные санкции в отношении российских проектов, которые должны были повысить добычу в РФ.  Так, действуют санкции против добычи на шельфе, разработки трудноизвлекаемых запасов, а также появились угрозы в адрес российских сланцевых проектов (пока зарубежных, но не за горами и санкции в адрес внутренних сланцевых проектов).

            «Если найти повод для санкций против России, Ирана и Венесуэлы было легко, то вот против саудитов и других союзников это сделать сложнее. Они искали рычаг давления, который можно было бы применять против ОПЕК. И как мы видим, повод для санкций и здесь нашелся», – говорит Юшков.

            Причем, по его словам, принятие закона не означает, что США тут же начнут его применять, они могут просто держать его как дамоклов меч над ОПЕК и другими странами, чтобы заставить их конкурировать между собой, проявить большую политическую лояльность к США и не мешать им.

            Если антикартельный закон США заработает, то это приведет к серьезным последствиям. Интересно, что министр энергетики США Перри недавно предупредил, что принятие NOPEC якобы может стимулировать невиданный по масштабам рост цен на нефть. Однако это выглядит довольно странно, так как последствия ожидаются прямо противоположными.

            «Если американцы начнут быстро применять этот закон и развалят ОПЕК+, то это может привести к глобальным потрясениям», – говорит Юшков.  Если США пригрозят штрафами и санкциями членам ОПЕК+ в случае продолжения регулирования добычи нефти, то члены начнут выходить из организации под страхом наказания. «Тогда каждый производитель нефти моментально начинает добывать по максимуму. Это сразу приведет к переизбытку предложения на рынке, возникнет паника и довольно существенное падение цен, а не рост. И сколько мир просидит с этими низкими ценами непонятно. Вопрос – кто первым уйдет с рынка?» – расписывает Юшков.

            Если будет 30 долларов за баррель, то будет плохо всем экспортерам. Крупнейшие производители начнут нести прежде всего бюджетные потери – в первую очередь Россия и Саудовская Аравия. А США при этом начнут просто сокращать объем добычи.

            Период низких цен, по его словам, продлится месяцы, максимум год. В это время никто не будет вкладываться в новые добычные проекты, потому что все они дорогие и при низких ценах это будет нерентабельно. Если год-два никто не инвестирует, то начинается падение добычи, дефицит предложения на рынке и тогда цены взлетают до небес.

            ОПЕК+ сегодня позволяет держать ценовую середину – 60–70 долларов за баррель. Без регулирования ОПЕК цены будут то падать условно до 30 долларов за баррель, то взлетать до 100 долларов за баррель. «И такие ценовые качели будут постоянно на мировом рынке нефти», – говорит Юшков. 

            При этом, далеко не все производители смогут выжить. «При 20–30 долларов за баррель на Ближнем Востоке в состояние Ливии может скатиться ни одна страна. И у нас могут быть глобальные изменения. России придется сокращать расходы бюджета, прежде всего социальные, а это влечет недовольство. Саудиты тоже довольно быстро проедят свои резервы. Ведь члены организации согласились на сделку ОПЕК+ тоже не от хорошей жизни: запасы таяли на глазах», – рисует безрадостную картину Юшков.

            «Это грозит появлением десятков новых «игилов»*. Ведь туда идут недовольные люди. Когда работы нет, прежде всего среди молодежи появляется религиозный фанатик, который «объясняет» причины в уходе от истоков»,

            – добавляет собеседник. Таким образом, уничтожение ОПЕК в итоге может стать альтернативой вооруженной войны с целью нового передела мировых капиталов.

            «Если же закон NOPEC не будет направлен на все страны ОПЕК+, в том числе Россию, то тогда можно ожидать резкий переход к расчету в евро и снижение объемов производства: производство падет из-за страха покупателей перед американскими санкциями – если торгуешь с ОПЕК+, то получаешь ответные санкции. Хорошим примером может стать Иран, который сократил свою добычу после американских санкций вдвое», – отмечает Вадим Меркулов, начальник аналитического управления ИК «Фридом Финанс».

            При этом открытые угрозы Саудовской Аравии по дедолларизации своей экономики вряд ли напугают США.

            «Если Саудовская Аравия захочет применить свои угрозы, например, распродать казначейские облигации США, то им просто не дадут это сделать. Вашингтон просто арестует их деньги, как это было, например, с венесуэльским золотом, которое США взяли в «заложники». Американцы прекрасно понимают, что выполнение этих угроз зависит не от Эр-Рияда», – говорит Юшков.

            «Эффект на доллар оценить сложно, поскольку на текущий момент более 70% транзакций в мире происходит в долларах. Даже если все транзакции будут происходить в евро, то это все равно не изменит положения в мире, потому что речь про десятки триллионов долларов», – считает Меркулов.

            «Уйти от торговли в долларах при продаже нефти саудиты смогут, когда американцы совсем откажутся от закупки ближневосточной нефти. Саудиты будут торговать с Европой и Китаем в евро и юанях, только когда будет уже совсем кризисное состояние по типу иранской ситуации», – заключает Юшков.

            Уйти от доллара хотел бы и Китай, и Россия, и даже ЕС недоволен тем, что только 20% контрактов на импорт энергоносителей номинированы в евро, а целых 80% – в долларах. Однако резкие движения никто не делает. Их беспокоит не только риски из-за изменения валютных курсов, они боятся введения санкций со стороны США, причем не обязательно в адрес того же ЕС или Китая, а в адрес продавцов нефти. Импортерам энергоресурсов такое просто не по карману. 


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