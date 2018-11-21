Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду?

Российский бюджет получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – дополнительно около 2 трлн рублей за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Соглашение ОПЕК+ впервые было заключено в конце 2016 года, а вступило в силу с начала 2017 года. Таким образом, Россия смогла извлечь максимум от сотрудничества с ОПЕК, в которое еще несколько лет назад на самом деле мало кто верил.

Нефтяным государствам и компаниям намного выгодней экспортировать меньше, но по более высокой цене, чем показывать рекорды добычи при низких ценах. Расчет оправдался. Благодаря этому у правительства есть возможность снова пополнить резервы на черный день, которые серьезно таяли в 2014–2016 годах.

Интересно, что наибольший эффект от сделки наша страна получила именно в 2018 году. Еще в начале года министр энергетики оценивал эффект от соглашения с ОПЕК намного скромней: за два года (2016–2017) бюджет получил дополнительно 1,7 трлн рублей, а доходы нефтяников составили дополнительно 700 млрд рублей. Теперь же речь о 5 трлн.

Дело в том, что в этом году цены на нефть не только выросли до 75 долларов за баррель, но также страны ОПЕК+ в июне решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, в том числе Россия – на 200 тыс. баррелей в сутки. «Ограничения в добыче, от которых Россия отказалась в середине года, были от рекордных уровней, то есть мы продолжали добывать вблизи максимумов. И все это время цены на нефть ползли вверх. В последние несколько месяцев добыча обновляла эти рекорды», – говорит Виктор Аргонов из Exante.

Несмотря на сложные переговоры, на прошлой неделе страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Причем именно Россия сыграла ключевую роль в посредничестве при заключении сделки, проведя двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться соглашению ОПЕК+, признает Международное энергетическое агентство. При этом если потребуется, то соглашение может быть пересмотрено уже в апреле, то есть в преддверии новых санкций США против Ирана.

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Сможет ли Россия и другие производители и дальше извлекать выгоду из нового сокращения добычи? Прежние сделки ОПЕК+ приводили к значительному росту цен на нефть, что и оказывало эффект на бюджеты стран, входящих в картель. Однако на этот раз ситуация развивается иначе. Уже неделя прошла, а цены на нефть все не растут, и даже падают. Что же происходит?

«Сама по себе сделка ОПЕК+ себя уже изжила. Именно поэтому нет выраженных движений в секторе сырья. Кроме того, у нового варианта соглашения есть масса поясняющих моментов, что сокращает и без того небольшой эффект от документа», – считает Анна Бодрова из «Альпари». Однако страны ОПЕК+ предпочитают продлить сделку, потому что «поодиночке они быстро проиграют Штатам битву за рынки сбыта и цены – кто-то из-за политических ограничений, кто-то по причине износа оборудования и отсутствия инвестиций», считает эксперт. «Пока страны ОПЕК+ держатся более-менее вместе, они сохраняют расстановку сил в структуре мировой добычи относительно ровной», – говорит Бодрова.

Однако Аргонов считает, что дело все-таки в соотношении спроса и предложения. «На этот раз сокращение добычи происходит с очень высоких уровней. Рекорды добычи побиты в США, России, Саудовской Аравии. Хуже, что в Штатах в будущем году добыча может вырасти еще на 1,5–2 млн баррелей в сутки, что больше, чем согласованное сокращение по недавней сделке ОПЕК+», – говорит эксперт.

«В этот раз ситуация осложняется тем фактом, что США сильно нарастили объемы добычи и превратились нетто-экспортера нефти»,

– говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

С другой стороны, отмечается замедление темпов роста мировой экономики, а значит, и спроса на нефть. В итоге рынок решил, что новое сокращение добычи не сразу приведет к балансировке рынка, и предложение будет превышать спрос еще несколько месяцев. Так, добыча нефти в России достигла исторических максимумов – выше 11,7 млн баррелей в сутки, поэтому ограничение на 300 тыс. баррелей в сутки кардинально не меняет ситуацию.

И все же эксперты надеются, что цены на нефть начнут расти, просто не сразу. «Эффект от продленного соглашения проявится в течение двух–четырех месяцев. Потому до конца первого квартала мы ожидаем движения фьючерсов на нефть сорта Brent в диапазоне 50–80 долларов за баррель», – говорит Манжос. Бодрова прогнозирует, что в ближайшие три месяца цена на баррель Brent с большой долей вероятности останется в пределах 57–70 долларов за баррель. То есть не исключает все-таки рост котировок до 70. «На мой взгляд, стоит ожидать, что нефть в 2019 году застрянет в диапазоне 45–60, устремляясь к нижней его границе в ближайшие месяцы и с вероятным разворотом позже», – считает Виктор Аргонов.

Таким образом, в худшем случае нефть упадет до 45–50 долларов за баррель, а в лучшем случае вырастет до 70 или даже 80 долларов. Поэтому сохранение нефтяных цен на текущем уровне в 60 долларов за баррель было бы оптимально.

«Нефть – торгуемый товар, подверженный спекуляциям. И договоренности ОПЕК+ в дальнейшем будут выступать в роли поддержки в случае спекулятивных игр на понижение цен. Поэтому пока прогнозирую сохранение цен на нефть в районе 60 долларов за баррель с перспективой незначительного снижения в 2019 году из-за ожиданий снижения роста мировой экономики», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».