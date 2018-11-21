Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

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13 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:34  |  vz.ru
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Кто виноват в том, что украинцы платят за российский газ рекордную цену

Украина нацелилась перегнать Европу в ценах на газФото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Стоимость газа для Украины из Европы выросла до рекордного значения за четыре года – 340 долларов за тысячу кубометров. Тогда как сама Европа покупает у России газ на целых 100 долларов дешевле. Еще более интересный факт – украинская промышленность платит вообще более 500 долларов за тысячу кубометров. В чем причина столь уникальной украинской арифметики?  Подробности...
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Для победы над США Китай решил ударить по Канаде

За конфликт США и Китая приходится платить всему мируФото: Saul Loeb/Pool/Global Look Press
В КНР задержан бывший высокопоставленный канадский дипломат Майкл Ковриг, лишившийся дипстатуса, а значит и неприкосновенности, всего два года назад. Мало кто сомневается, что таков ответ Пекина на арест топ-менеджера Huawei Мэн Ваньчжоу, экстрадиции которой добиваются США. Теперь маски сброшены: игроки мирового рынка перешли к откровенно бандитским действиям. Подробности...
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«Раковый подъезд». Почему москвичи изгнали больных детей из дома

«В России странно: все вроде знают, что много детей страдает, но почему-то у многих мнение, что у этих детей аура плохая»Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
История женщины, которая насмотрелась передач про инопланетян и рептилоидов, решила, что рак – это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и начала собирать подписи соседей против сдачи в аренду квартир семьям с больными детьми, осталась бы омерзительным и вызывающим гадливость курьезом, если бы не 40 подписей, собранных ею в поддержку своей людоедской инициативы. Подробности...
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Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

Протесты живущих в Латвии русских мало помогают, и люди нашли другой способ сохранить свою культуруФото: Сергей Мелконов/РИА Новости
«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Американская мечта – обезьяны и зоопарк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Открываем список номинантов – 2019... и вуаля! Опять весь этот мышиный клуб. Блин, 21-й век на дворе, полдень, Стругацкие давно в могиле, а Тимберлейк опять номинант – в разделе Best Pop Duo/Group Performance. Да вы смеетесь. Подробности...
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Камикадзе Мэй продолжит самоубийственную политику

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Если Брюссель так выкрутил руки Лондону в данный момент, можно представить, в какую половую тряпку он его превратит и на какие уступки заставит пойти, если британцы приползут обратно и заявят, что хотят остаться в Евросоюзе. Подробности...
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Как Егор Летов отстроил Небесный портал

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Дискуссия вокруг названия омского аэропорта, конечно, эпизод, «потехе час». Тем не менее, это важный сюжет посмертной жизни Летова. Позволяющий зафиксировать ту огромную работу над умами, которую он произвел и производит. Подробности...
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      Владимир Путин посетил открытие памятника Александру Солженицыну

      Президент России посетил церемонию открытия памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент был открыт в центре Москвы в столетнюю годовщину со дня рождения литератора и общественного деятеля
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      Названа самая красивая девушка мира

      На конкурсе «Мисс мира» определили самую красивую девушку 2018 года. Победительницей состязания стала 26-летняя жительница Мексики Ванесса Понсе, которая работает директором реабилитационного центра. Россиянка смогла войти лишь в 30-ку лучших
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      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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          Россия получила колоссальную сверхприбыль от сделки с ОПЕК

          Уже неделя прошла после соглашения ОПЕК+, а цены на нефть все не растут   13 декабря 2018, 21:10
          Фото: Heinz-Peter Bader/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Всего два с половиной года сотрудничества с ОПЕК принесли России огромную прибыль. Российский бюджет получит дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – 2 трлн рублей. Самым эффективным стал именно 2018 год. Получится ли у России и дальше извлекать сверхвыгоду?

          Российский бюджет получил дополнительно 5 трлн рублей, а нефтяные компании – дополнительно около 2 трлн рублей за 2,5 года благодаря сделке ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Соглашение ОПЕК+ впервые было заключено в конце 2016 года, а вступило в силу с начала 2017 года. Таким образом, Россия смогла извлечь максимум от сотрудничества с ОПЕК, в которое еще несколько лет назад на самом деле мало кто верил.

          Нефтяным государствам и компаниям намного выгодней экспортировать меньше, но по более высокой цене, чем показывать рекорды добычи при низких ценах. Расчет оправдался. Благодаря этому у правительства есть возможность снова пополнить резервы на черный день, которые серьезно таяли в 2014–2016 годах.

          Интересно, что наибольший эффект от сделки наша страна получила именно в 2018 году. Еще в начале года министр энергетики оценивал эффект от соглашения с ОПЕК намного скромней: за два года (2016–2017) бюджет получил дополнительно 1,7 трлн рублей, а доходы нефтяников составили дополнительно 700 млрд рублей. Теперь же речь о 5 трлн.

          Дело в том, что в этом году цены на нефть не только выросли до 75 долларов за баррель, но также страны ОПЕК+ в июне решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, в том числе Россия – на 200 тыс. баррелей в сутки. «Ограничения в добыче, от которых Россия отказалась в середине года, были от рекордных уровней, то есть мы продолжали добывать вблизи максимумов. И все это время цены на нефть ползли вверх. В последние несколько месяцев добыча обновляла эти рекорды», – говорит Виктор Аргонов из Exante.

          Несмотря на сложные переговоры, на прошлой неделе страны ОПЕК+ смогли договориться о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Причем именно Россия сыграла ключевую роль в посредничестве при заключении сделки, проведя двусторонние встречи с Ираном и Саудовской Аравией, что помогло сохраниться соглашению ОПЕК+, признает Международное энергетическое агентство. При этом если потребуется, то соглашение может быть пересмотрено уже в апреле, то есть в преддверии новых санкций США против Ирана.

          Сможет ли Россия и другие производители и дальше извлекать выгоду из нового сокращения добычи? Прежние сделки ОПЕК+ приводили к значительному росту цен на нефть, что и оказывало эффект на бюджеты стран, входящих в картель. Однако на этот раз ситуация развивается иначе. Уже неделя прошла, а цены на нефть все не растут, и даже падают. Что же происходит?

          «Сама по себе сделка ОПЕК+ себя уже изжила. Именно поэтому нет выраженных движений в секторе сырья. Кроме того, у нового варианта соглашения есть масса поясняющих моментов, что сокращает и без того небольшой эффект от документа», – считает Анна Бодрова из «Альпари». Однако страны ОПЕК+ предпочитают продлить сделку, потому что «поодиночке они быстро проиграют Штатам битву за рынки сбыта и цены – кто-то из-за политических ограничений, кто-то по причине износа оборудования и отсутствия инвестиций», считает эксперт. «Пока страны ОПЕК+ держатся более-менее вместе, они сохраняют расстановку сил в структуре мировой добычи относительно ровной», – говорит Бодрова.

          Однако Аргонов считает, что дело все-таки в соотношении спроса и предложения. «На этот раз сокращение добычи происходит с очень высоких уровней. Рекорды добычи побиты в США, России, Саудовской Аравии. Хуже, что в Штатах в будущем году добыча может вырасти еще на 1,5–2 млн баррелей в сутки, что больше, чем согласованное сокращение по недавней сделке ОПЕК+», – говорит эксперт.

          «В этот раз ситуация осложняется тем фактом, что США сильно нарастили объемы добычи и превратились нетто-экспортера нефти»,

          – говорит Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

          С другой стороны, отмечается замедление темпов роста мировой экономики, а значит, и спроса на нефть. В итоге рынок решил, что новое сокращение добычи не сразу приведет к балансировке рынка, и предложение будет превышать спрос еще несколько месяцев. Так, добыча нефти в России достигла исторических максимумов – выше 11,7 млн баррелей в сутки, поэтому ограничение на 300 тыс. баррелей в сутки кардинально не меняет ситуацию.

          И все же эксперты надеются, что цены на нефть начнут расти, просто не сразу. «Эффект от продленного соглашения проявится в течение двух–четырех месяцев. Потому до конца первого квартала мы ожидаем движения фьючерсов на нефть сорта Brent в диапазоне 50–80 долларов за баррель», – говорит Манжос. Бодрова прогнозирует, что в ближайшие три месяца цена на баррель Brent с большой долей вероятности останется в пределах 57–70 долларов за баррель. То есть не исключает все-таки рост котировок до 70. «На мой взгляд, стоит ожидать, что нефть в 2019 году застрянет в диапазоне 45–60, устремляясь к нижней его границе в ближайшие месяцы и с вероятным разворотом позже», – считает Виктор Аргонов.

          Таким образом, в худшем случае нефть упадет до 45–50 долларов за баррель, а в лучшем случае вырастет до 70 или даже 80 долларов. Поэтому сохранение нефтяных цен на текущем уровне в 60 долларов за баррель было бы оптимально.

          «Нефть – торгуемый товар, подверженный спекуляциям. И договоренности ОПЕК+ в дальнейшем будут выступать в роли поддержки в случае спекулятивных игр на понижение цен. Поэтому пока прогнозирую сохранение цен на нефть в районе 60 долларов за баррель с перспективой незначительного снижения в 2019 году из-за ожиданий снижения роста мировой экономики», – говорит Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс».


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