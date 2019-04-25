Цена барреля нефти Brent впервые с октября превысила 75 долларов

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов в четверг, 25 апреля, впервые с конца октября прошлого года выросла до 75,01 доллара за баррель.

Несмотря на угрозу санкций США против Ирана и Венесуэлы мировые цены на нефть пошли вверх, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи.

Показатель стоимости июньских фьючерсов периодически достигал 75,01 доллара за баррель.

Отмечается, что такой высокой цены на североморскую нефтяную смесь не было с 31 октября прошлого года.

В четверг утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,04% – до 74,6 доллара за баррель.