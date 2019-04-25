Цена барреля нефти Brent выросла до 74,6 доллара

Стоимость нефти в ходе торгов в четверг, 25 апреля, изменяется разнонаправленно на фоне данных по запасам сырья в Соединенных Штатах за неделю и опасениях за состояние мировой экономики.

По состоянию на 8.17 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,04% – до 74,6 доллара за баррель, июньский фьючерс на WTI опускался на 0,15% – до 65,79 доллара, передает РИА «Новости».

По данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 5,5 млн баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,3 млн баррелей.

В среду утром стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% – до 74,16 доллара за баррель.