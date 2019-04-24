Нефть начала дешеветь на данных по запасам сырья

В среду утром цены на нефть перешли к снижению после роста с начала недели; давление на стоимость сырья оказывают данные американского института нефти (API) о росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.31 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47%, до 74,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,53% – до 65,95 доллара.

На рынке нефти отмечается коррекция после роста с начала недели, в результате которого цены на сырье обновили максимумы с начала ноября 2018 года.

Поддержку стоимости сырья оказало принятое в понедельник решение США о прекращении действия исключений из нефтяных санкций против Ирана со 2 мая.

В данный момент давление на цены оказывают данные API, который сообщил о росте запасов в США за минувшую неделю на 6,9 млн баррелей после снижения на 3,096 млн баррелей неделей ранее.

Теперь трейдеры ждут официальных данных управления энергетической информации минэнерго США. По прогнозам аналитиков, они покажут, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 1,255 млн баррелей после сокращения на 1,396 млн баррелей неделей ранее.

Кроме того, некоторое влияние на настроения инвесторов продолжают оказывать заявления Международного энергетического агентства (МЭА), сделанные во вторник. Агентство объявило, что готово действовать для обеспечения адекватного предложения на рынке нефти в условиях санкций США против Ирана.

Напомним, Вашингтон решил ввести полный запрет на покупку иранской нефти и в дальнейшем расширить давление на Иран. Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох.

Иран уже принял закон об ответных санкциях против США.