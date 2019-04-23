Иран принял закон об ответных санкциях против США

Меджлис (парламент) Ирана во вторник принял закон о контрсанкциях против США, сообщает агентство Тасним.

Документ обязывает администрацию Ирана осуществить ограничительные меры против США в ответ на возврат Вашингтона к санкционной политике. Закон представляет собой часть плана противодействия «враждебным заговорам» США, передает ТАСС.

Напомним, США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти и в дальнейшем расширить давление на Иран. В том числе решено не делать исключений из нефтяных антииранских санкций для ряда стран.

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох.