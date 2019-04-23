Санкции США застали покупателей иранской нефти врасплох

Отказ США продлить разрешение на закупку иранской нефти для ряда стран застал эти государства врасплох, так как несколько недель назад американская администрация придерживалась противоположных намерений, сообщает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что администрация Дональда Трампа удивила мировое сообщество своим решением не делать исключений из американских санкций против Ирана, так как покупатели иранской нефти «в последние недели были уведомлены представителями Госдепартамента о намерении [властей США] продлить исключения», передает ТАСС.

По данным The Washington Post, с ноября прошлого года три страны уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и китайский Тайвань. Еще пять стран, в числе которых Индия, Китай, Республика Корея, Турция и Япония, теперь должны будут прекратить закупки черного золота у Тегерана, либо Белый дом введет против них карательные меры. Крупнейшие импортеры иранской нефти на текущий момент – это Пекин и Нью-Дели.

Накануне стало известно, что США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти. Более того, Соединенные Штаты пообещали в дальнейшем расширить давление на Иран.

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