На атакованном в Оманском заливе танкере могли быть россияне

Экипаж одного из загоревшихся в Оманском заливе танкеров состоял из 23 человек – граждан России, Грузии и Филиппин, само судно Front Altair ходит под флагом Маршалловых островов, сообщает норвежская газета VG со ссылкой на судовладельца.

Вторым атакованным судном стал танкер Kokuka Courageous, который ходит под флагом Панамы. Танкер был поврежден с правого борта, 21 член экипажа покинул танкер после инцидента. Один член экипажа получил легкие ранения, ему была оказана первая помощь.

«Kokuka Courageous остается в данном районе и не подвергается опасности затопления. Груз с метанолом на борту в сохранности», – добавил представитель компании.

Тем временем Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что члены экипажей двух нефтяных танкеров эвакуированы и находятся в безопасности. Агентство также указывает, что корабли ВМС США находятся в зоне инцидента и оказывают поддержку, передает РИА «Новости».

Одновременно агентство Irna со ссылкой на источник сообщает, что Иран спас 44 моряка с нефтяных танкеров, доставив их на свою территорию. «Сорок четыре моряка на двух иностранных нефтяных танкерах… в координации с морским поисково-спасательным центром Хормозгана были подняты с воды и судном Naji доставлены в порт Джаск», – сообщает агентство.

Между тем, арабские СМИ отмечают, что суда подверглись торпедной атаке. Пожар на танкерах продолжается.

Тайваньская государственная энергетическая компания CPC также сообщила, что в танкер «предположительно, попала торпеда». По ее данным, инцидент с танкером Front Altair, который перевозил 75 тыс. тонн лигроина, произошел около 4.00 часов по времени GMT (7.00 мск). Последний раз, когда было известно местоположение танкера, он находился недалеко от берегов Ирана в Оманском заливе. По данным компании, он взял груз в городе Рувайс в ОАЭ. В компании также отметили, что все члены экипажа были спасены.

Представитель американского флота в свою очередь сообщил, что Пятый флот ВМС США в курсе нападений на танкеры в Оманском заливе, но детальной информацией пока не обладает.

Тем временем МИД России сообщил, что проверяет информацию о россиянах, которые могли быть на борту танкера, передает ТАСС.

Ранее иранский телеканал «Пресс-ТВ» сообщил о нападениях на два нефтяных судна в Оманском заливе. В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей подвергшихся атакам танкеров.

Это не первый подобный инцидент. 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.