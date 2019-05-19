Саудовская Аравия пообещала «со всей силой» ответить на нападение

Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но готова «со всей силой» ответить, если вооруженный конфликт начнет другая сторона, заявил государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

По главы МИД Саудовской Аравии, в дестабилизации региона виновен Иран, передает ТАСС.

«Иран угрожал экономическим интересам мира, намереваясь закрыть морские пути, и провел террористические операции в Саудовской Аравии и регионе», – приводит слова министра телеканал Al Arabiya.

Адель аль-Джубейр обратился к международному сообществу с призывом занять жесткую позицию в этой ситуации.

«Мы призываем международное сообщество взять на себя ответственность, заняв жесткую позицию по отношению к иранскому режиму и не позволяя ему сеять разрушения и хаос во всем мире», – цитирует госминистра МИД Саудовской Аравии.

В минувшее воскресенье в порту эмирата Эль-Фуджайра прогремело несколько взрывов, в результате, по сообщениям ливанского телеканала Al Mayadin, огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

После этого стало известно, что страны Персидского залива дали согласие на размещение войск США на своей территории.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как США готовятся к войне с Ираном. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД описал три сценария возможной войны.