Стало известно о согласии стран Персидского залива на размещение войск США

США получили разрешение от Саудовской Аравии и других стран на размещение войск и кораблей в Персидском заливе, включая территориальные воды этих государств, пишут местные СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

США получили разрешение «исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива», передает РИА «Новости» сообщение арабской газеты «Аш-Шарк аль-аусат».

Страны дали согласие, чтобы предостеречь Иран от попытки военной эскалации и нападения на страны залива и интересы США.

Дипломатические источники отметили, что несколько арабских стран проводят переговоры о встрече в ограниченном составе во время саммита исламских государств* в Мекке.

Напомним, в последнее время неоднократно сообщалось о возможности начала Вашингтоном военной операции против Ирана.