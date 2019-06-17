Израильские СМИ узнали о планируемом массированном ударе США по Ирану

В американской администрации обсуждают идею нанесения ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой, пишет израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой дипломатические источники в ООН.

«Речь идет о массированной бомбардировке, но она ограничится одной конкретной целью», – передает «Интерфакс» слова источника издания.

По информации газеты, в переговорах по этому вопросу задействованы представители Пентагона, советники президента США Дональда Трампа и другие высокопоставленные военачальники.

Источники издания также отмечают, что сам Трамп без энтузиазма относится к любому военному решению в отношении Ирана. Решать этот вопрос будет госсекретарь США Майкл Помпео, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Трамп и его помощники, курирующие вопросы безопасности, на этой неделе планируют обсудить возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с ситуацией в Оманском заливе.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Среди членов экипажа были россияне. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.

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