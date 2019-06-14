США направили в Оманский залив ракетный эсминец в связи с атакой на танкеры

В Оманский залив направлен ракетный эсминец «Мейсон» класса «Арли Берк», сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

CENTCOM заявило, что корабль, среди вооружений которого есть ракеты «Томагавк», направляется в Оманский залив «для оказания помощи», передает РИА «Новости».

Кроме того, сообщается, что моряки с атакованного танкера Kokuka Courageous находятся на борту другого американского эсминца «Бейнбридж». Американские военные подчеркнули, что «не потерпят вмешательства в действия корабля ВМС США «Бейнбридж».

CENTCOM заявило, что война с Ираном не отвечает стратегическим интересам США и мирового сообщества, но США и их союзники готовы защищать свободу судоходства.

Нападение на танкеры военные США назвали «явной угрозой международной свободе судоходства и свободе торговли».

И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что нападение на танкеры, по мнению американской стороны, свидетельствует об иранской угрозе для Ближнего Востока и всего мира, передает ТАСС.

США намерены «дипломатическими и экономическими средствами вернуть Иран за стол переговоров».

Коэн заявил, что у «гибридных группировок» на Ближнем Востоке нет «ресурсов и опыта» для нападения на танкеры, а вот Тегеран «обладает вооружениями, экспертным опытом и разведывательной информацией».

«Иран делает то, что обещал», – заявил Коэн, имея в виду угрозу Тегерана перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти в ответ на политку США.

Напомним, в Оманском заливе сразу два танкера стали жертвами диверсионной атаки. В организации атаки США обвинили Иран.