США задумались о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Американский президент Дональд Трамп и его помощники, курирующие вопросы безопасности, на этой неделе планируют обсудить возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с ситуацией в Оманском заливе, сообщил телеканал CNN.

Источники канала говорят, что речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot («Пэтриот»), истребителей и боевых кораблей, передает ТАСС.

Вашингтон пока не принял никаких решений, уточняет CNN.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Среди членов экипажа были россияне. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец.

МИД России призывал провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивал, что пока рано делать выводы о виновности Ирана. В Кремле отмечали, что голословные обвинения Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе могут «расшатать основы мировой экономики».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.

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