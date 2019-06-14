Россия дала оценку заявлениям о вине Ирана во взрывах танкеров

Необходимо провести расследование инцидента в Оманском заливе, делать выводы о виновности Ирана рано, заявил источник в МИД России.

«Пока рано (делать выводы), надо разбираться, провести расследование, посмотреть, что будет по итогам», – сказал источник РИА «Новости» в МИД.

В то же время Bild сообщает, что правительство Германии в своем докладе по ситуации в Оманском заливе называет атаки на танкеры «серьезной провокацией». По информации издания, в докладе эксперты кабмина ФРГ не исключают, что за нападениями стоят «неоднородные силы в иранском правительстве, которые заинтересованы в эскалации». Провокация, по оценке германских властей, «способна вызвать военный конфликт, который не может быть в интересах Ирана», передает ТАСС.

Тем временем официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявил, Тегеран несет ответственность за безопасность стратегически важного Ормузского пролива, через который транспортируется почти пятая часть потребляемой в мире нефти.

«Мы несем ответственность за поддержание безопасности в проливе, и мы спасли команды этих подвергшихся атаке танкеров в самый быстрый возможный срок. Обвинения государственного секретаря Майкла Помпео в отношении Ирана внушают обеспокоенность», – приводит слова Мусави агентство Reuters.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом. Через Ормузский пролив каждые сутки транспортируется 17,2 млн баррелей нефти, мировое потребление нефти в 2017 году составило около 100 млн баррелей в сутки, приводит Рейтер данные аналитической компании Vortexa.

В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

При этом СМИ со ссылкой на источник в американской администрации сообщали, что на корпусе одного из атакованных в Оманском заливе танкеров найдено неразорвавшееся взрывное устройство. США уже обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец. Иран отверг обвинения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.