Уточнен способ подрыва танкеров в Оманском заливе

На корпусе одного из атакованных в Оманском заливе танкеров найдено неразорвавшееся взрывное устройство, пишут СМИ со ссылкой на источник в американской администрации.

Обнаруженное устройство напоминает магнитную мину, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве США, передает РИА «Новости».

Атака на танкеры была проведена без применения торпед, отметило агентство, сообщает ТАСС.

Ранее в четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает ответственным за нападение на танкеры Иран.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.