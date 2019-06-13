США прямо обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает Иран ответственным за нападения на два танкера в Оманском заливе.

«Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе», – заявил Помпео, передает ТАСС.

Иран таким образом пытается реализовать свою угрозу по срыву транспортировки нефти через Ормузский пролив, добавил глава внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь отметил, что США продолжат использовать экономическое и политическое давление на Иран, но также готовы применить силу для защиты.

Ранее в четверг представитель Пентагона заявил о возможной причастности Ирана к атаке на танкеры.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.