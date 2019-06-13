Пентагон заявил о возможной причастности Ирана к взрывам танкеров в Оманском заливе

Представитель Пентагона заявил, что ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе, «весьма вероятно», может лежать на Иране.

«Весьма вероятно, что Иран вызвал эти нападения», – заявил представитель Пентагона каналу CBS, передает ТАСС.

Он также назвал «явно ложными» сообщения о спасении иранскими экстренными службами 44 моряков.

В Пентагоне не смогли подтвердить, что суда подверглись торпедной атаке, отмечает канал. В оборонном ведомстве отметили, что ответные действия США будут зависеть от доказательств, указывающих на Иран.

Официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун сообщил, что американский эсминец «Бейнбридж» взял на борт 21 моряка с танкера «Кокука кайреджес».

Напомним, в четверг СМИ сообщили, что в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.