Иран отверг обвинения в атаке на танкеры в Оманском заливе

Тегеран не имеет отношения к атаке на танкеры в Оманском заливе, заявило постпредство Ирана при ООН.

Иран назвал обвинения со стороны США необоснованными, передает ТАСС со ссылкой на Reuters и Би-би-си.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант при этом заявил, что «верит американским союзникам», хотя Лондон намерен «осуществить собственную оценку» нападения.

Саудовский МИД также заявил, что Эр-Рияд согласен с обвинениями США в адрес Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.