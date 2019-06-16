В Кремле призвали не доверять голословным обвинениям Ирана после ЧП в Оманском заливе

Голословные обвинения Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе могут «расшатать основы мировой экономики», их не следует принимать во внимание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы же не забыли пробирки с белым порошком (которые в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл показал в СБ ООН как доказательства якобы наличия ОМУ у Ирака, что впоследствии не подтвердилось). Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные», – сказал Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Он подчеркнул, что «ссылаться на то, что это какие-то секретные данные, в данном случае абсурдно». «Подобные инциденты действительно способны расшатать просто основы мировой экономики, и поэтому голословные обвинения здесь вряд ли можно принимать во внимание», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Между тем наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман также обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. С такими же обвинениями выступили Великобритания и разведка Израиля. Между тем Германия не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеров. Иран также отрицает причастность к инцидентам.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне. Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.