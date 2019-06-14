Германия не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеров

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что опубликованное США видео инцидента с танкерами в Оманском заливе не позволяет сделать выводы об ответственных за атаку на суда.

«Видео недостаточно. Конечно, мы можем понять, что показывают, но для окончательной оценки этого мне недостаточно», – заявил Маас, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец. В качестве доказательств американские военные предоставили некую видеозапись, на которой надписи и флаги неразличимы. Иран отверг обвинения.

Россия дала оценку заявлениям о вине Ирана во взрывах танкеров.

В четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне.