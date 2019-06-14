США якобы поймали Иран при попытке скрыть улики нападения на танкеры

Американские СМИ со ссылкой на представителей Белого дома утверждают, что военные США сделали видеозапись того, как иранские моряки удаляют неразорвавшуюся мину с корпуса танкера в Оманском заливе.

Как заявляет CNN, запись сделана военным самолетом США. На записи, по сообщению телеканала, катер ВМС Ирана движется вдоль танкера Kokura Courageous, а один из иранских моряков снимает с кормы судна неразорвавшуюся магнитную мину.

В Белом доме считают, что Тегеран таким образом хочет избавиться от улик, указывающих на причастность Ирана к атаке на танкеры, передает РИА «Новости».

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец. Иран отверг обвинения.