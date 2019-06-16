Разведка Израиля назвала виновных в атаке на танкеры в Оманском заливе

Израильская разведка пришла к выводу, что атака на танкеры в Оманском заливе была организована Ираном, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

В своем репортаже телеканал ссылается на высокопоставленного чиновника в силах безопасности Израиля, отвечающего за иранское направление. По данным канала, атака якобы была организована Корпусом стражей исламской революции, а танкеры были атакованы торпедами или магнитными минами, сообщает MIGnews.com.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман также обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе. С такими же обвинениями выступила Великобритания. Между тем, Германия не поверила американским «доказательствам» вины Ирана в подрыве танкеров. Иран также отрицает причастность к инцидентам.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул, среди членов экипажа были россияне. Москва призывала провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивала, что пока рано делать выводы о виновности Ирана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.