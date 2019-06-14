Великобритания обвинила Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Британский МИД заявил, что в атаке на танкеры в Оманском заливе виновен иранский Корпус стражей исламской революции, такое сообщение было распространено министерством в пятницу вечером.

«После собственного изучения (обстоятельств произошедшего) Британия пришла к выводу о том, что с почти определенной вероятностью одна из структур иранских вооруженных сил – Корпус стражей исламской революции – атаковала два танкера 13 июня. Никто иной, не поддерживаемый государством, не может нести за это ответственность», – сообщило британское ведомство, передает РИА «Новости».

МИД также заявил, что Иран ранее уже производил атаки на нефтяные танкеры.

«Проводимое ОАЭ расследование атаки на танкеры 12 мая показало, что к ним причастен некто, связанный с государством. Мы уверены в том, что за эту атаку несет ответственность Иран», – заключили в министерстве.

США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец. В качестве доказательств американские военные предоставили некую видеозапись, на которой надписи и флаги неразличимы. Германия усомнилась представленным США доказательствам.

В самом Иране причастность к атаке на танкеры отвергают.

Россия дала оценку заявлениям о вине Ирана во взрывах танкеров.