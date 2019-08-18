Богатейшее нефтяное королевство остается без самого необходимого

Одной из самых богатых стран на планете - Саудовской Аравии - грозит опаснейший кризис. Появились прогнозы о том, что на территории королевства стремительно иссякают запасы самой необходимой на планете жидкости - воды, ее осталось буквально на несколько лет. Почему даже гигантские доходы от продажи нефти не дают стране возможности решить эту проблему?

Первая ассоциация, которая возникает у человека, услышавшего слова «Саудовская Аравия», конечно же, связана с нефтью. Образ этой страны – ее процветание, социальные блага и жесткие нормы построения общественной жизни неотделимы от черной густой вязкой жидкости. Но оказывается, в этой стране, где «все решено, все схвачено и за все заплачено» существует проблема, благодаря которой все саудовское богатство может рассыпаться в пыль.

Это пресная вода.

Аравийский полуостров – сплошь пустыня. И здесь для любого человека вода – на вес золота. Источников ее в саудовском королевстве всего два – глубокие колодцы и море. Причем первое – предпочтительно. Морскую воду, как ни опресняй – все равно вкусом своим она никогда не догонит ключевую. Саудиты это прекрасно знают, потому добыча, очистка и бутилирование пресной воды здесь дело очень уважаемое. Два крупнейших завода по производству воды расположены в Эр-Рияде, городе, удаленном от моря, но зато раскинувшемся над водными и нефтяными пластами, удивительным образом не находящими дорогу друг к другу где-то там под землей.

Известно, что столица Саудовской Аравии состоялась как город в 1938 году. Конечно же, когда здесь нашли нефть. С тех пор все меньше людей вспоминают, что вода – не менее важный ресурс, чем нефть. Хотя по статусу они должны быть как минимум, равны. И если нефть зовут черным золотом, то и вода тоже должна именоваться золотом прозрачным.

Начиная с тех пор, когда на Аравийском полуострове нашли нефть, саудовские правители вкладывали большие средства, получаемые от ее продажи, в благоустройство своей страны и ее столицы – в первую очередь. Пустыню местами удалось заставить цвести и плодоносить в степени, достаточной для того, чтобы накормить население. На большие нефтедоллары удавалось даже реализовывать сельскохозяйственные проекты по выращиванию влаголюбивых культур, пшеницы, прежде всего.

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Получился этакий филиал рая на земле и даже сомнения ученых в точности оценок королевской семьей запасов нефти на полуострове не казались достаточным поводом для расстройства. Если проблема нехватки нефти и наступит – то нескоро. А к тому моменту, возможно, еще какие-нибудь месторождения подвернутся. А вот приближающаяся перспектива нехватки воды может оказаться проблемой куда более серьезной и менее разрешимой.

«У нас нет оснований волноваться, – считает управляющий заводом по розливу воды Berain Ахмед Сафар Аль Асмари. – Запасов наших подземных источников хватит на 150 лет». Только фактов, подтверждающих его правоту, не приводит.

Расхожая формулировка, утвердившаяся в головах саудовцев: «когда есть нефть, никаких проблем быть не может». Понятно, что информация о том, что на самом деле подземной воды в королевстве осталось куда как меньше, прозвучала громом средь ясного неба. Но пробилась она на страницы СМИ только через три года после того, как здешним ученым удалось обсчитать запасы, сопоставить их с расходом и оценить перспективы.

«Один из специалистов по подземным водам Саудовской Аравии, работающий в Университете короля Фейсала, еще в 2016 г. сообщил, что запасов воды в королевстве хватит еще всего на 13 лет», – пишет британская Guardian. То есть, в пересчете на 2019-й - всего лишь еще на десять лет.

Да и Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН еще в 2008 году утверждала, что «подземные водные ресурсы Саудовской Аравии истощаются очень быстро. По тогдашним прогнозам ученых, запасов воды в глубинных источниках хватит не более чем на 25 лет (и это опять же сегодня дает +14 лет). Подземные воды составляют около 98% общего объема природной пресной воды в Саудовской Аравии. Истощение подземных вод может обернуться катастрофой для страны, где дожди – крайне редкое явление».

«Сегодня мы можем сказать, что саудиты используют не только сравнительно быстро пополняющиеся водоносные горизонты, но и глубинные, ископаемые, для восстановления которых нужно значительно большее время», – резюмирует специалист из американской компании стратегических исследований и политических прогнозов Stratfor Ребекка Келлер.

Придется умерить жажду

Саудовская Аравия потребляет 263 воды литра на душу населения в день – это в 2 раза больше среднемирового расхода. И на фоне меняющегося – становящегося на полуострове более жарким и засушливым (вроде куда уж суше и жарче-то?) климата этот объем увеличивается. То есть процесс таяния запасов ускоряется.

Долгое время считалось, что компенсировать нехватку на Ближнем Востоке природной питьевой воды можно, опресняя морскую. Саудовская Аравия – один из мировых лидеров по объему опресняемой воды. В стране функционирует 31 опреснительная установка. Доля опресненной воды в потреблении человеком в саудовском королевстве (как в промышленных, так и в бытовых целях) составляет ровно 50%.

По данным МЭА (Международного энергетического агентства), в 2016 г. всего 3% объема воды, используемой на Ближнем Востоке в хозяйственных и бытовых целях проходило процедуру опреснения. И на производство этой операции уходило 5% от суммы общих энергозатрат. Исследователями из Университета короля Абдельазиза в Джидде подсчитано, что потребность в опресненной воде в этом регионе ежегодно увеличивается на 14%. При этом они не забывают отметить, что опреснение – весьма дорогой очень и нестабильный процесс. Опреснительные установки причиняют вред экологии, поскольку выбрасывают в процессе работы в воздух загрязняющие вещества, да и морские экосистемы подвергаются опасности.

Недавно принятое решение использовать для работы опреснителей энергию, вырабатываемую с помощью возобновляемых источников (солнечную энергию, в первую очередь), обещает, по словам авторов проекта, уменьшение ущерба окружающей среде. Первый такой опреснительный завод войдет в строй в 2021 г.

Упомянутая выше Келлер подчеркивает, что «развитие технологии опреснения воды в Саудовской Аравии может изменить отношения страны с соседями по региону, в частности с Израилем, который обладает самыми передовыми технологиями в этой сфере. Кроме того, у этих двух стран есть общее место, способствующее кооперации – они обе настроены против Ирана».

Самая сложная задача – изменить человеческие пристрастия. Заставить людей ограничивать себя в потреблении воды, чтобы избежать грядущей проблемы с ее нехваткой.

Именно поэтому в марте текущего года саудиты запустили программу Qatrah, согласно которой жители страны должны постепенно привыкать экономить воду и сокращать ее потребление. К 2020 г. расход должен быть доведен до 200 литров на человека в день, а к 2030 г. – до 150 л.

Разработчики этой же программы предусматривают переформатирование аграрного сектора экономики королевства. Площади сельхозугодий предполагается сократить, минимизировав выращивание на полуострове влагоемких культур – прежде всего зерновых (отсюда и повышенный интерес к импорту российской пшеницы). Ключевое слово здесь – «полуострове». Фокус в том, что в королевстве присматриваются к сельхозугодьям других государств и готовы покупать плодородные земли, не считаясь с затратами. Например, Almarai, крупная саудовская компания, производящая продукты питания, скупает земли в Аргентине и США (неподалеку от Лос-Анджелеса и в Аризоне). Там будет выращиваться люцерна, культура влаголюбивая и коровами в качестве корма предпочитаемая.

Национальный план Саудовской Аравии Visión-2020 ориентирован на уменьшение примерно в два раза использования в сельском хозяйстве воды, добываемой из подземных водоносных источников.

В этом смысле еще один крупный проект, который намерено реализовать королевство, «Красное море» – палка о двух концах. С одной стороны, будет создан «туристический Эдем» площадью с Бельгию, который дожжен будет привлекать не менее миллиона посетителей в год на дикие пляжи. Для визитеров построят 50 новых отелей. Туристы повезут деньги, которые можно использовать для увеличения водных запасов. С другой, этот гигантский комплекс будет сам потреблять огромное количество водных ресурсов – ежедневный расход составит 56 тыс. куб. м. Не факт что в итоге будет какая-то прибыль, считают в Stratfor.

Нефть произвела на свет это государство. А вода, точнее – ее отсутствие, эту страну, возможно, развалит.