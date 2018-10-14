Миру предрекли начало рыбных войн

Из-за стремительного роста численности населения Земли в 2050 году мир может столкнуться с нехваткой мировых запасов рыбы, а это приведет к серьезным конфликтам между великими мировыми державами, пишет на портале Slate капитан береговой охраны США Кейт Хиддингс-Блум.

По его словам, существуют риски перерастания спора о правах на рыбную ловлю в серьезный вооруженный конфликт, возобновление конкуренции на этом рынке увеличило вероятность войны за рыбу между великими державами на самом деле, передает RT текст статьи Slate.

Он указывает, что к 2050 году население земли увеличится на 29%, составит 9,8 млрд человек, а наиболее стремительный рост численности ожидается в Азии, Африке и Латинской Америке. Уровень жизни там вырос, и среднему классу понадобится «диета, обогащенная белком, источником которого является рыба», пишет Хиддинс-Блум.

«Вследствие этих изменений, мировой спрос на продукты, богатые белком, в конечном счете превысит демографический рост», – пишет он, отмечая, что дополнительно нужно будет производить от 62 млн до 150 млн тонн высокобелковых продуктов ежегодно. Сегодняшнего мирового запаса рыбы недостаточно для удовлетворения этого спроса, уверен автор, поэтому уже сейчас китайским рыбакам приходится отплывать все дальше от берегов в поисках рыбы.

По его мнению, борьба может развернуться за рыбу за пределами эксклюзивных экономических зон государств (около 370 км от берега). Сейчас крупнейшей оспариваемой зоной являются территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, права на которые предъявляет Китай, пишет он. По словам эксперта, Китай уже сейчас часто становится объектом обвинений в незаконном вылове в далеких морях, таких как воды Сенегала или Аргентины. Также он интересуется, что будет, если президент Венесуэлы продаст права на рыбную ловлю в своих водах Китаю, как это уже сделали многие бедные страны – вряд ли соседние государства будут рады присутствию вблизи их вод китайских суден в сопровождении вооруженной охраны.

Могут заявить свои права и на воды между Сибирью и Аляской Россия и США, считает Хиггинс-Блум, тем более, что Россия так и не ратифицировала договор о Российско-американской границе в водах Берингова пролива.

Надежды на спасение мира от рыбных войн он видит в индустрии искусственного выращивания рыбы.

Отметим, что мировая история уже знает пример «рыбных войн». В 1952 году начались так называемые тресковые войны – дипломатический и военный конфликт между Великобританией и Исландией, который в 1958-1976 годах неоднократно переходил в военную фазу из-за расширения Исландией границ исключительной экономической зоны с 4 до 200 морских миль вокруг острова в Северной Атлантике.