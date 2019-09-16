Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган проводят встречу в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.

Переговоры глав государств проходят в закрытом для СМИ режиме, передает ТАСС. Также в комплексе Чанкая в понедельник начнется саммит по Сирии с президентами России, Ирана и Турции.

«Сейчас тет-а-тет, и если президенты посчитают необходимым, то переговоры продолжатся с участием делегаций», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В российской делегации участвуют помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр энергетики Александр Новак и спецпредставитель президента России по вопросам урегулирования в Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее в Кремле сообщали, что тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах Владимира Путина с коллегами из Турции и Ирана.