Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин заявил, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния.

«Естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии. Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны, должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности... Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния», – сказал Путин, передает ТАСС.

Российский лидер в ходе переговоров в Анкаре также отметил, что усилия России, Турции и Ирана стабилизировали обстановку в Сирии и снизили уровень насилия в этой стране, передает РИА «Новости».

По словам российского лидера, «астанинский процесс, гарантами которого выступают Россия, Турция и Иран, является эффективным механизмом содействия сирийскому урегулированию». «Наши совместные усилия позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия», – сказал Путин.

Он также отметил, что зона деэскалации в Сирии не должна служить плацдармом для провокаций, необходимо вместе противодействовать террористической угрозе. Также российский президент заявил, что восстановление Сирии нельзя политизировать.

В понедельник начался трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии, в нем принимают участие президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.

Эрдоган в ходе саммита отметил, что этот астанинский формат (Россия, Турция, Иран) является единственной платформой для урегулирования конфликта в Сирии. «Астанинский формат для разрешения сирийского конфликта вырабатывает очень эффективные методы. Мы являемся единственной платформой для выполнения этих задач. Для обеспечения мира и стабильности в Сирии нам необходимо работать еще больше», – заявил турецкий лидер.

Решение конфликта в Сирии зависит от усилий всех трех сторон, подчеркнул он. «Я желаю, чтобы наша встреча была успешна для Сирии, нашей страны и нашего региона. Мы смогли углубить наше сотрудничество при помощи трехсторонних саммитов для восстановления мира и стабильности в Сирии. Сегодня на нашей встрече мы обсудим ситуацию в Идлибе, на востоке Евфрата и положение дел сирийских беженцев», – сказал Эрдоган.

Роухани, в свою очередь, отметил, что войска США должны как можно скорее покинуть Сирию, а суверенитет этой страны должен распространяться на Заевфратье. Он также выразил сожаление, что пока не удается полноценно выполнить соглашения по Идлибу.

«Выполнение соглашения пошло не так, как планировалось. К сожалению, прошло не так много времени с его подписания, как контролируемые террористами районы не только не сократились, но и невероятно увеличились», – сказал Роухани.

Он подчеркнул, что сирийский и другие кризисы региона должны быть урегулированы мирным путем.

«Исламская Республика Иран, как и в прошлом, считает, что сирийский кризис имеет только политическое решение и что это может быть достигнуто только путем конструктивного взаимодействия между сирийским народом. Сирийское правительство и народ при всем их разнообразии способны пройти по этому важному и, конечно, непростому пути. Исламская Республика Иран с самого начала подчеркивала неэффективность военного решения для прекращения этого кризиса, и этот факт остается в силе», – сказал Роухани.

Путин прибыл в Анкару в понедельник. Он провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и побеседовал с президентом Ирана Хасаном Роухани.